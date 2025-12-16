Веригата бензиностанции на българската петролна компания INSA OIL получи още едно високо признание от общността на бизнес лидерите в нашата страна. Фирмата “Севи ойл”, която управява бранда беше отличена за високия си ESG резултат. Наградата беше връчена по време на церемония организирана от ICAP CRIF от Симоне Рампикини, директор ESG в CRIF. В думите си на благодарност за отличието, Веселка Христова- мениджър развитие на “Севи ойл”, подчерта огромното значение на задружните усилия на екипа на компанията за постигането на тези резултати. “Устойчивостта е ключов фактор за успех във всички отрасли на икономиката, както и доказателство за полаганите усилия за подобряване на работната среда и отношението към околната среда.”, заяви Веселка Христова. Наградите за устойчив бизнес се връчват трета година. Всяка от тях е признание и висока оценка за доброто управление и провежданите политики на компанията в областта на социалната дейност и екологичните стандарти.

На тазгодишната церемония “Инса ойл” ЕООД бяха отличени със статуетката TRUE LEADERS. Наградите се връчват за 13 поредна година и ги получават само компании, които са лидери в своя сектор на българската икономика. Фирмите трябва да отговарят на няколко обективни критерия сред които финансовите резултати за 2024г., броят на новоназначените лица в сравнение с предишни години и кредитна оценка. “Инса ойл” ЕООД е компания с 30 годишна история и за първи път е отличена с наградата на престижната организация.

ICAP CRIF е организация с над 60 години успешно развитие в Гърция, Румъния, България и Кипър. Тя е пазарен лидер в предоставянето на решения в сферата на бизнес информацията и управлението на кредитния риск в Югоизточна Европа.