От 1 юли ЕС въвежда 3 евро такса върху вноса на пратки до 150 евро

От 1 юли 2026 г. за т.нар. „малки пратки" със стойност до 150 евро ще се прилага фиксирана митническа ставка в размер на 3 евро за всеки артикул, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Митници". Решението е част от усилията на Европейския съюз за модернизиране на Митническия съюз и беше договорено на политическо ниво в рамките на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ECOFIN).

Мярката представлява преходно решение до пълното прилагане на реформата на Митническия съюз и до стартирането на Центъра за митнически данни на ЕС (EU Customs Data Hub), планирано за 1 юли 2028 г. Чрез нея се цели по-ефективно управление на нарастващия обем на пратки с ниска стойност, характерни за електронната търговия, както и укрепване на митническия надзор върху дистанционните продажби.

Нарастващият брой пратки с ниска стойност създава значителни предизвикателства за митническите администрации и икономическите оператори, включително риск от изкуствено занижаване на стойността и разделяне на пратки с цел заобикаляне на митническите правила. Новата мярка цели да ограничи подобни практики и да осигури по-справедлив и опростен механизъм за събиране на митническите вземания.

С подкрепата си за въвеждането на фиксираната митническа ставка България потвърждава ангажимента си за защита на финансовите интереси на Европейския съюз, както и на нефискалните интереси, свързани със сигурността и безопасността на потребителите и легитимния бизнес. Мярката ще допринесе и за осигуряване на лоялна конкуренция между икономическите оператори в рамките на ЕС в условията на динамично развиваща се електронна търговия, посочват от агенцията.

Фиксираната митническа ставка ще се прилага на артикул, независимо от произхода и вида на стоката. Това означава, че при закупуване на няколко артикула, изпратени в една пратка, митническото задължение ще се начислява за всеки отделен артикул.

За въвеждането на мярката се предвижда изменение на Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета относно създаване на общностна система за освобождаване от мита, информираха още от Агенция „Митници", цитирана от БТА.

Преди дни световните агенции съобщиха, че Европейският съюз ще въведе такса от 3 евро (3,52 долара) върху вноса на пратки на стойност до 150 евро, считано от 1 юли 2026 г. Мярката е временна и ще остане в сила до 2028 г., когато всички стоки, внасяни в ЕС, независимо от стойността им, ще подлежат на митнически такси.