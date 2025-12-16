ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Борсите в Европа се движат разнопосочно на фона на очакванията за край на войната в Украйна

Водещият германски индекс Dax се понижи с 41,86 пункта или 0,17 на сто до 24 188,05 пункта към 11:50 часа българско време СНИМКА: PIXABAY

Основните индекси на европейските фондови пазари се движат в преобладаващо положителна територия в предобедната търговия, като фокусът остава върху преговорите за слагане на край на войната в Украйна и решенията на централните банки, съобщи Си Ен Би Си.

Във Франкфурт DAX се понижи с 41,86 пункта или 0,17 на сто до 24 188,05 пункта към 11:50 часа българско време, докато парижкият CAC 40 се повиши с 23,39 пункта или 0,28 на сто до 8148,27 пункта.

В Лондон водещият индекс FTSE 100 прибави 4,51 пункта или 0,05 на сто до 9755,82 пункта.

Паневропейският индекс Stoxx 600 нарасна с 1,04 пункта или 0,18 на сто до 583,58 пункта, пише БТА.

Акциите на компаниите в аерокосмическата и отбранителната индустрия се търгуват с 1,5 на сто надолу в днешната търговия, като ценните книжа на шведския гигант „Сааб" (Saab) се понижават с 4 на сто. Акциите на германските компании „Райнметал" (Rheinmetall) и „Ренк" (Renk) също бележат спад съответно с 3,6 на сто и 3,5 на сто.

