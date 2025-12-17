На 13 декември в Sopharma Event Center (София) се проведе ежегодната бизнес-конференция EXPATS 2025, която събра инвеститори, представители на международната бизнес общност и чуждестранни компании, работещи в България.

Сред участниците в събитието беше и КУБ корпорация, която реализира в крайбрежната зона на Варна редица проекти за премиум жилищни имоти. Както беше съобщено, представителите на корпорацията получиха наградата в категорията „Най-добър бизнес резултат“, както и престижната награда EXPATS RECOMMENDED.

Основателят на корпорацията Олег Невзоров, в рамките на панелна дискусия, обсъди спецификите на работа на международните пазари, въпросите на регистрацията на бизнес, банковия комплайънс и локализацията на проекти.

„Развитието на бизнеса в България е нашият най-мащабен транснационален опит и ценя предоставената възможност да споделя този опит с други експати. А поредната награда EXPATS RECOMMENDED не само потвърждава доверието от страна на професионалната общност, но и ни стимулира да поддържаме високия стандарт“, заяви Невзоров.

Освен това от името на КУБ с презентация участва Анна Доброволска, представител на маркетинговия отдел. В доклада „2024 → 2025: година на трансформации. Как КУБ Корпорация променя живота на бъдещите градове“ тя представи плановете за развитие на корпорацията за следващите 5 години, включително международно разширяване, стартиране на проекти в България, Румъния и Черна гора, както и социални и екологични инициативи.

„Създадените от нас обекти са повече от просто цифри. Това са реални пространства, които повишават качеството на живот и отварят нови възможности. Ние формираме култура, подкрепяме хората и носим отговорност за случващото се около нас“, подчерта Доброволска.