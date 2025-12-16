Повишаването на цените на RAM паметта може да засегне електрическите автомобили

Неотдавнашното покачване на цените на RAM паметта се отразява и на автомобилната индустрия, особено в случая с електрическите автомобили.

В последните седмици има огромно увеличение на цените на RAM модулите, използвани във всякакви компютри, ситуация, пряко свързана с възхода на изкуствения интелект. А това има пряко въздействие върху автомобилния сектор.

През декември 2024 г. 32GB Corsair Vengeance DDR5 струваше около 110,97 евро, като цената ѝ падна до около 78,50 евро през лятото на 2025 г. След по-малко от 6 месеца обаче, през декември 2025 г., цената скочи рязко до почти 430 евро.

Съвременните автомобили все повече разчитат на технологиите, които вграждат. Това включва не само поддръжка на техните информационно-развлекателни системи, но и осигуряване на функции за активна и пасивна безопасност, тенденция, която нараства с преминаването към софтуерно дефинирани превозни средства.

Индустрията вече преживя кризата с микрочиповете, когато стотици автомобил бяха "замразени" в заводите без да могат да бъдат завършени и продадени, нещо, което сериозно засегна потребителската електроника.

В случая с изкуствения интелект, това, което е особено търсено, са чипове HBM (памет с висока пропускателна способност), подредени вертикално и свързани помежду си чрез междинен модул, което позволява огромна пропускателна способност в замяна на много ниска консумация на енергия. Те имат много предимства пред GDDR технологията, но цената им за потребителската електроника е непосилна.