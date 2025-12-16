Повишаването на цените на RAM паметта може да засегне електрическите автомобили

Неотдавнашното покачване на цените на RAM паметта се отразява и на автомобилната индустрия, особено в случая с електрическите автомобили.
В последните седмици има огромно увеличение на цените на RAM модулите, използвани във всякакви компютри, ситуация, пряко свързана с възхода на изкуствения интелект. А това има пряко въздействие върху автомобилния сектор.
През декември 2024 г. 32GB Corsair Vengeance DDR5 струваше около 110,97 евро, като цената ѝ падна до около 78,50 евро през лятото на 2025 г. След по-малко от 6 месеца обаче, през декември 2025 г., цената скочи рязко до почти 430 евро.
Съвременните автомобили все повече разчитат на технологиите, които вграждат. Това включва не само поддръжка на техните информационно-развлекателни системи, но и осигуряване на функции за активна и пасивна безопасност, тенденция, която нараства с преминаването към софтуерно дефинирани превозни средства.
Индустрията вече преживя кризата с микрочиповете, когато стотици автомобил бяха "замразени" в заводите без да могат да бъдат завършени и продадени, нещо, което сериозно засегна потребителската електроника.
В случая с изкуствения интелект, това, което е особено търсено, са чипове HBM (памет с висока пропускателна способност), подредени вертикално и свързани помежду си чрез междинен модул, което позволява огромна пропускателна способност в замяна на много ниска консумация на енергия. Те имат много предимства пред GDDR технологията, но цената им за потребителската електроника е непосилна.