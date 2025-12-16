Изкуственият интелект вече решава как да се движи колата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Автомобилът се адаптира към навиците на шофьора

Изкуственият интелект се промъкна почти безшумно и в автомобилите. Това, което всички вече знаем като обикновен круиз контрол, сега решава кога да ускори, спре или коригира волана.

В продължение на много години системите за подпомагане на шофирането бяха свързани предимно със задаване и поддържане скоростта и толкова. Поне в автомобилите от по-масовите класове.

Вече сценарият е много различен. Благодарение на изкуствения интелект колата е способна да интерпретира случващото се около нея и да реагира, преди шофьорът да има време въобще да помисли за това, камо ли да реагира.

Това означава, че новият автомобил е способен да поддържа безопасна дистанция от колата отпред, внимателно се “връща”, когато докосне линията на пътното платно, или пък намалява, ако някоя друга кола го засече.

Не става въпрос за автономна кола, а по-скоро за един полезен придружител и помощник на шофьора, който се грижи за много малки задачи.

Съвременният автомобил е пълен с “очи” и устройство, което взема решения за милисекунди.

За да може изкуственият интелект да обработва информацията, колата е снабдена със сензори. Камерите следят пътната маркировка и засичат превозни средства и пешеходци. Радарът измерва разстояния и скорости, а ултразвуковите сензори

следят какво се случва точно до бронята

както отпред, така и отзад. Всички тези данни се изпращат до централно устройство, което ги обработва за милисекунди.

Колата ще разчита всички ситуации отпред на пътя.

Тук се намесва изкуственият интелект. Алгоритмите не само разграничават формите. Те идентифицират дали това, което е отпред, е кола, мотоциклет, велосипед или човек, пресичащ улицата, и оценяват как ще се движи автомобилът през следващите няколко секунди.

Ето защо колата вече може да започне да спира още преди шофьорът да е осъзнал какво се случва.

Освен това производителите обучават и подобряват тези системи с милиони навъртени километри в реалния свят. От всяка спирачна маневра, всеки неправилно настроен завой или всяка необичайна ситуация в кръгово кръстовище изкуственият интелект научава нещо ценно.

Съвременните системи за подпомагане на водача

се фокусират предимно върху три основни задачи:

контрол на скоростта, поддържане на позицията на лентата и управление на безопасно разстояние.

Адаптивният круиз контрол ускорява и спира, за да не се приближи твърде много до колата отпред дори в задръстване с често спиране и потегляне. Асистентът за поддържане на лентата на движение прави малки корекции на волана, за да предотврати излизането ви от лентата. А автоматичното аварийно спиране се задейства, когато засече реален риск от сблъсък.

Всяко от тези допълнения добавя още безопасност към стила на шофиране, компенсирайки ежедневните пропуски в концентрацията.

Ключовата разлика е, че

шофьорът все още има последната дума

Ако не е доволен от това как колата се справя със завоите или ако системата спира твърде рязко, водачът може да коригира това.

При анализ на едно пътнотранспортно произшествие почти винаги се появява един и същ модел: загуба на концентрация, неспазване на дистанция, забавена реакция или прекомерна самоувереност в скоростта.

Тук изкуственият интелект има предимство. Той не се разсейва от известия, не се изтощава в края на деня и не се ядосва насред безкрайно задръстване.

Проблемът е, че изкуственият интелект също прави грешки. Лошо боядисана линия, частично замърсен знак, силен дъжд, гъста мъгла или необичайно кръстовище могат да объркат системата.

Близкото бъдеще е в автомобили, които се адаптират към стила на шофиране и разговарят помежду си.

Автомобилите, които предупреждават пътуващите отзад за инцидент, или светофарите, които коригират циклите си въз основа на събития в реално време, вече ще са реалност.

В близко бъдеще

изкуственият интелект ще научи дали предпочитате плавно, или по-рязко шофиране,

на какво разстояние се чувствате комфортно и как обикновено реагирате при изпреварване. В крайна сметка смяната на автомобил ще бъде почти като смяна на телефон: влизате в профила си и колата ще адаптира поведението си към навиците на шофиране.