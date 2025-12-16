ЕЦБ започва реформа за опростяване на банковия надзор в Европейския съюз

Европейската централна банка (ЕЦБ) започва реформа на европейския банков надзор с цел намаляване на административната тежест и по-силен фокус върху ключовите рискове, без да се компрометира стабилността на банковата система. Това се посочва в блог публикация на председателя на Надзорния съвет на ЕЦБ Клаудия Бух и члена на съвета Шарън Донъри.

Реформата е представена в доклада Streamlining supervision, safeguarding resilience („Опростяване на надзора, запазване на устойчивостта"), публикуван на 11 декември 2025 г. Той допълва доклада на работната група на високо равнище (High-Level Task Force on Simplification), която предлага 17 препоръки за промени в регулаторната и надзорната рамка на ЕС.

Законодателните промени изискват време, но още сега могат да бъдат въведени мерки в рамките на действащото право, се подчетава в публикацията. Основният акцент е върху повишаване на ефективността, по-ясна комуникация с банките и по-добра насоченост към най-съществените рискове.

Централно място в реформата заема прегледът и оценката на банките (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP), който представлява годишния „здравен преглед" на всяка банка. През последните две години процесът е опростен чрез по-целенасочени оценки и по-добра координация между надзорните екипи.

Една от ключовите промени засяга т.нар. „fit and proper" оценки – проверки дали членовете на управителните органи са подходящи за своите длъжности. Тези оценки представляват около 50 на сто от всички надзорни решения на ЕЦБ. Средното време за обработка е намалено от 109 дни през 2023 г. на 97 дни през 2024 г., като допълнително ще се ускорят случаите на подновяване на мандати, които представляват около 10 на сто от всички оценки, пояснява публикацията.

В областта на стрес тестовете (надзорни симулации на тежки икономически сценарии) ЕЦБ и Европейският банков орган работят за намаляване и уеднаквяване на използваните данни. През стрес теста през 2025 г. са извършени над 2200 проверки за качество на данните, като около 40 на сто от тях са били чисто технически съгласувания с редовната отчетност.

Реформата включва и въвеждане на ускорена процедура (fast-track) за одобрение на нискорискови обратни изкупувания на акции (share buybacks), при които банките изкупуват собствени акции. Новият подход ще се прилага от януари 2026 г.

Промени се предвиждат и при одобрението на вътрешните рискови модели (internal models), използвани от около 70 от 113-те банки под пряк надзор на ЕЦБ. Всяка година се вземат около 100 решения за съществени промени в тези модели, като новият подход цели по-бързи и по-рисково ориентирани одобрения, пише БТА.

Клаудия Бух и Шарън Донъри подчертават още, че реформата не представлява дерегулация, а цели по-ефективен надзор, който да гарантира устойчиви банки и стабилна финансова система в условията на променяща се среда.