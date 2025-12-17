При 4х4 всички гуми трябва да се сменят

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За икономия съществува и услуга за шлифоване, за да няма разлики между четирите

Смяната само на две гуми на автомобил, разполагащ със системата за задвижване на всичките колела 4x4, може да изглежда като добър начин да спестите пари, но това решение, колкото и да е изкушаващо, ще струва скъпо. Зад всичко това се крият физика, инженерство и механична система, която не прощава дори най-малкия дисбаланс.

Смяната на гуми винаги бърка болезнено в портфейла особено когато в сервиза произнасят фразата, която никой не иска да чуе: “Ако е 4x4, трябва да подновите и четирите гуми.” Мнозина смятат, че това е маркетингова стратегия, начин да се продадат повече гуми, но истината е, че има техническо оправдание за това.

Каква е причината, поради която при автомобил с двуколесно задвижване е достатъчно да се сменят гумите на същата ос, когато се износят, но не и при автомобил с двойно задвижване?

Когато едно возило има задвижване на всички колела, трансмисионната му система разпределя въртящия момент между двете оси и често между всяко колело, възоснова на сцеплението, осигурено от всяко от тях. Причината е, че е необходимо всички колела да се въртят с абсолютно еднаква скорост.

Проблемът възниква,

когато диаметърът на колелото е малко по-различен:

нещо съвсем малко, като три милиметра разлика в дълбочината на протектора, може да означава няколко сантиметра вариация на пълен оборот. А това, умножено по хиляди обороти, се превръща в истинско натоварване на задвижващия механизъм.

При разлика в протектора на гумите диференциалът може да започне постоянно да компенсира този дисбаланс.

Това води до прегряване на компонентите, преждевременно износване и в най-сериозните случаи до повреди, които лесно могат да надхвърлят 1500 евро.

Диференциалът е компонент на трансмисията, който позволява на колелата на една и съща ос да се въртят с различна скорост, което е от съществено значение при завиване. Неговата функция е да разпределя равномерно въртящия момент на двигателя, предотвратявайки приплъзване на колелата и осигурявайки плавно и стабилно управление.

Специалистите в задвижването 4х4 от Subaru например изискват

разликата между гумите да не надвишава около 1,5 мм

от общата обиколка, докато Porsche и Nissan позволяват максимално 30% относително износване между колелата на една и съща ос. Всички са категорични, че и четирите колела трябва да се въртят в перфектен синхрон, в противен случай системата ще пострада.

От Subaru изискват разликата между гумите да не надвишава 1,5 мм.

Съществува малко известна, но изключително ефективна техника: шлифоване на гуми. Този популярен процес в САЩ

включва премахване на част от протектора на нова гума, докато се изравни с останалите

Услугата обикновено струва между 20 и 40 евро на гума и избягва както разходите за подмяна на всичките четири гуми, така и риска от повреда на задвижващия механизъм.

Шлифоването на гуми се прилага при подготовката на колата за дрифт състезания, но се използва и за изравняване на грайферите.

Освен това по-ниските гуми не само изравняват диаметъра, но и сцеплението и динамичното поведение на автомобила, което кара целия агрегат да работи отново в хармония.

В Европа това все още е рядка услуга, но някои специализирани сервизи вече я предлагат за автомобили със задвижване на всички колела. Ако гумите ви все още имат добър живот на протектора и само една е повредена, това може да бъде много разумна алтернатива на изхвърлянето на три напълно използваеми гуми.