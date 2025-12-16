Научноизследователска лаборатория на „Ел Би Булгарикум" и „Мейджи" ще бъде открита през 2026 г. в София

Съвместната научноизследователска лаборатория на „Ел Би Булгарикум" и японската корпорация се очаква да бъде открита в средата на 2026 г. в София

Съвместна научноизследователска лаборатория на „Ел Би Булгарикум" и японската „Мейджи" (Meiji) се очаква да бъде открита в средата на 2026 година в София, а основната й цел ще бъде да изучава ползите и да доказва качествата от традиционното българско кисело мляко.

Това стана ясно по време на среща на министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов с изпълнителния директор по международни отношения на „Мейджи" г-н Хидеки Морита и ръководена от него делегация от японската корпорация. В срещата участваха още заместник-министърът на икономиката и индустрията Невена Лазарова и Николай Стойнев, изпълнителен директор на „Ел Би Булгарикум" ЕАД, съобщиха от пресцентъра на министерството на икономиката и индустрията

„Новата лаборатория ще даде голям принос за отношенията между „Ел Би Булгарикум" и „Мейджи". В нашето партньорство има успешно бъдеще и за двете страни", изтъкна икономическият министър. Дилов подчерта приноса на „Мейджи" за утвърждаването на българското кисело мляко на азиатския пазар и допълни, че инвестициите в съвместната научно-изследователска и развойна дейност са изключително важни, защото добавят висока стойност и разкриват нови перспективи.

Акцент в срещата бе поставен и върху възможности за разширяване на пазарното присъствие на ключови азиатски пазари в Югоизточна Азия, както и добавяне на нови продукти.

Министърът на икономиката и индустрията приветства възможността сътрудничеството да се разшири към нови продуктови линии. „Разширяването на партньорството с „Мейджи" в нови технологични и производствени направления е естествена стъпка, която ще засили позициите ни на международните пазари", посочи Дилов.

Той определи партньорството между държавното дружество към Министерството на икономиката и индустрията и „Мейджи" като пример за успешна синергия между японската прецизност и българската традиция. „Сътрудничеството не само води до икономически успехи, но и изгражда дълбоки културни и професионални връзки, които високо ценим", добави Дилов.

От своя страна г-н Морита подчерта, че откриването на съвместния изследователски център в България е от ключово значение за „Мейджи". „Партньорските отношения ще станат по-стабилни и ще се развиват още повече", допълни той.

По думите му на пазари, като Тайланд и Виетнам има повишение на продажбите, а японската корпорация предстои да въведе и нови продукти като айрян на азиатските пазари.