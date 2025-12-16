КЗК образува открити производства срещу МВР и „АЕЦ Козлодуй“ по жалби на фирми

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открити производства срещу Министерството на вътрешните работи (МВР) и „АЕЦ Козлодуй" ЕАД по жалби на фирми. Решенията за това са публикувани на интернет страницата на Комисията.

КЗК образува открито производство срещу МВР/дирекция „Управление на собстеността и социални дейности" по жалба на „Екселор Холдинг Груп" АД срещу решение за закупуване на специализирана техника с 2 обособени позиции.

КЗК образува открито производство срещу „АЕЦ Козлодуй" ЕАД по жалба на „Енергия - Оргрес" ЕООД срещу решение за доставка на никелови уплътнения за капаци на парогенератори тип ПГВ-1000, пише БТА.

Жалбите са подадени по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).