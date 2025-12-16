Любомир Дацов: Няма никакъв проблем да влезем в Еврозоната без нова план-сметка

Няма никакъв проблем България да влезе в Еврозоната без нова план-сметка. Това е заключение от анализ на Фискалния съвет. Припомняме, че Фискалният съвет предупреждава, че изтегленият проект на Бюджет 2026 е с надценени приходи и крие риск от неизпълнение между 3.5 и 4.7 млрд. евро. Това би довело до по-голям дефицит, повече дълг и потенциални проблеми със спазването на фискалните правила на ЕС. Темата коментира Любомир Дацов, член на Фискалния съвет пред NOVA NEWS.

„Отклоненията са толкова големи, че не можем да валидираме този бюджет. За разлика от синдикатите, които гледат на микрониво – увеличение на заплатите, например, за нас е важно действията на правилата. Ние не гледаме на нещата като да се случи нещо сега, защото някой политик или синдикатите държат, а от гледна точка на икономиката в дългосрочен аспект. На нас ни е ясно, че когато правиш дисбаланси и натрупваш проблемите, като например с дефицита, най-малко избива в инфлацията", обясни Дацов.

По негови думи, ако спазваме фискална дисциплина и се развиваме нормално и последователно, е много по-добре, отколкото за кратък период да „изядеш" всичко и да се чудиш какво да направиш, предизвиквайки кризи.

Експертът коментира още, че бюджетът не е само въпрос на цифри, но и на политика. „Ние се нагледахме на бюджети, които нищо не правеха, а само вървяха по инерцията. Това, което се случва, е че посоката на бюджета трябва да бъде тотално променена – да има политика на консолидация и на реформи", каза още експертът.

Според Дацов вдигането на данъците и осигуровките не е нещо толкова просто, при положение, че те и сега не са толкова ниски.

„Трябва да сме конкурентноспособни на пазара, а трудът в България е на нивото на старите страни членки в структурата на БВП. Едновременно, имаме много нисък потенциал на растеж. Единственият начин е да привличаме повече инвестиции, но те няма как да се получат, защото са изместени от дела на труда. Хубаво е да правим разлика между ниво на номинални доходи и дял в структурата на това, което произвеждаме. А това е свързано с ефикасността, конкурентоспособността", обясни още експертът.

Дацов каза още, че в бюджета за 2026 г. има две неща, които заемат 80% от проекта за удължителен закон – парите за общините и уреждането на въпроси в областта на енергетиката.

„Няма проблем с действието на закона, предвидено е и да изтекат тези три месеца, той да продължи да действа и след това", допълни още той.