190 искания и мерки към ДаллБогг за 180 дни - това назор ли е или произвол?!

По-малко от 3 часа, след като правителството обяви оставка, ДаллБогг получи процедура от КФН да вдигне цените на застраховките.

Как обаче ще се обясни това на българите, които с право ще бъдат възмутени, когато започнат да подновят своите застраховки “Гражданска отговорност на автомобилистите“

Защо Комисията за финансов надзор у нас не следва политиката на

Колегите си в полския и румънския регулатори , които реално защитават националния пазар?

В България най-големият и най-силно капитализиран застраховател е подложен на административен произвол от юни 2025 г. до днес – 180 дни чрез позоваване на несъществуващи факти и измислени нарушения - в 190 писмени нареждания, искания и мерки, някои от които със срок един ден или изискващи информация от хиляди страници. Отказ от всякакъв диалог, изопачено и незаконосъобразно прилагане на европейското законодателство, злонамерен сговор срещу застрахователя в платформата на EIOPA, арогантно непризнаване на внесен капитал и блокиране на процедури са само част от надзорните безобразия, приложени срещу ДаллБогг през последните 6 месеца от КФН.

Като ще си защитава „авторитета“ и „буквата на закона“ защо КФН не разкрие дискусиите и имейлите на сговора в платформата? Нима Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA) е наредила на КФН да злоупотребява с влияние и да се намесва в работата на други държавни органи, одитори, сдружения и банки с цел да затрудняват нормалната дейност на застрахователя и едноименното пенсионно дружество, на което все повече българи доверяват своето бъдеще.

Нима EIOPA е наредила на КФН да блокира Централния депозитар, за да не издава акциите на нови акционери при внесен и регистриран капитал. Какъв е общественият интерес, който КФН защитава, когато се опитва да блокира по-нататъшната капитализация на застрахователя по всякакви начини, с погазване на европейското законодателство или изгонването на чужди инвеститори?

Какъв е точно общественият интерес, който се защитава, когато се налагат по-високи цени за хората ?