Български и сръбски предприятия могат да получат между 100 хил. и 400 хил. евро за сътрудничество

За модернизация на производството, въвеждане на нови технологии и оборудване, дигитализация и ИКТ решения микро, малки и средни предприятия от България и Сърбия ще могат да разчитат на финансиране между 100 000 и 400 000 евро за съвместен инвестиционен проект. Всеки партньор ще може да разчита на финансиране между 50 000 и 200 000 евро. Ще се подкрепят още инвестиции за повишаване на качеството и конкурентоспособността, разширяване на капацитета и участие във вериги с добавена стойност. Средствата са предвидени по втората покана за проектни предложения за малки и средни предприятия по Приоритет 1 „Конкурентоспособен пограничен регион" на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия. Тя е отворена за кандидатстване до 31 март 2026 г., а предложенията се подават електронно чрез системата JEMS. Най-малко 60% от бюджета на проекта трябва да бъде за инвестиции, насочени към гореизброените области. Самите проекти са с продължителност между 12 и 24 месеца. Европейският грант е 85%. Съфинансирането е 15% , като за българските партньори се осигурява от държавния бюджет, а за сръбските партньори – собствен принос. Авансовото плащане е в размер на 10% от общата субсидия.

Изисква се предприятията да са регистрирани и/или реално да осъществяват дейност в допустимата трансгранична територия. За България това са областите Видин, Враца, Монтана, Кюстендил, Перник и София-област, а за Сърбия – Ниш, Зайчар, Пирот, Топлица, Ябланица, Пчиня и Бор. Освен това трябва да оперират в допустимите икономически сектори: C – Преработваща промишленост (C.10,11 C.13-C.33); E – Управление на отпадъци (E.38.11,E.38.32, E.38.21, E.39); J – Информация и комуникации (J.58,J.59); K – Телекомуникации, компютърно програмиране, консултантски услуги, компютърна инфраструктура и други информационни услуги (K.60-K.63), N – Професионални, научни и технически дейности (N.71, N.72, N.74); I – Хотелиерство и ресторантьорство (всички кодове); H – Транспорт и складиране (всички кодове); R – Здравеопазване и социални дейности (всички кодове); S – Изкуства, спорт и развлекателни дейности (всички кодове, с изключение на S92 – Хазарт и залагания).

Задължително е във всеки проект да има едно микро, малко или средно предприятие от България и едно от Сърбия.

Преди подаване на проектни предложения е препоръчително кандидатите да се запознаят с пакета документи. Насоките за кандидатстване, както и актуални новини са публикувани на уебсайта на програмата

За фирмите, заинтересовани да реализират трансгранични проекти, водещи до повишаване на производителността, модернизация, дигитализация и разширяване на пазарните възможности, са предвидени индивидуални консултации, които могат да заявят във връзка с разработването на проектни предложения или намирането на партньор. Необходимо е да се изпрати запитване на следния имейл адрес на Съвместния секретариат на Програмата: [email protected].