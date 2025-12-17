В свят, който се променя с шеметна скорост, Lenovo не само следва технологичните иновации, а ги създава. С цялото си сърце и с цялата си визия, компанията внедрява изкуствения интелект (AI), не само като инструмент за бизнес успех, но и като мост към по-добро и по-човечно бъдеще. Компанията възприема холистичен подход към AI, като го интегрира както в своите вътрешни процеси, така и в продуктовото си портфолио, за да създаде решения, които повишават продуктивността, оптимизират процесите и правят технологиите по-достъпни и етични за всички.

Съвсем скоро, по време на световния форум CES® 2026, предстои да разберем и визията на Lenovo за бъдещето на технологиите. За първи път годишното глобално събитие Lenovo Tech World ще заеме централно място в прочутата Sphere в Лас Вегас в деня на откриването на CES® 2026. 11-ият годишен Lenovo Tech World ще представи най-новите продуктови решения и бъдещата стратегия на компанията за AI иновации за следващите години.

Преди по-малко от месец Lenovo обяви поредно рекордно тримесечие във финансовата си история. Общите приходи на компанията достигнаха исторически връх от 20,5 млрд. щатски долара, което е ръст от 15% на годишна база. Делът на приходите, свързани с AI, се е увеличил с 13 процентни пункта на годишна база и достига 30% от общите приходи за тримесечието. Отчетен бе и висок двуцифрен ръст на приходите от AI сървъри и трицифрен ръст на приходите от AI PCs, AI смартфони и AI услуги.

Това е историята, която разказва как технологиите, в ръцете на Lenovo, се превръщат не само в лидерска стратегия в ерата на AI, но и в сила за добро, променяйки животи, изграждайки мостове и правейки света по-справедливо място за всички.

AI в бизнеса: Повишена продуктивност и ефективност на ново ниво

Lenovo е сред пионерите, които внедряват AI в своите корпоративни процеси, за да повишат ефективността на работа. Един от най-впечатляващите примери е използването на генеративен AI за създаване на иновативно решение, което предоставя незабавни и точни отговори на сложни правни въпроси. Този инструмент не само автоматизира рутинни задачи, свързани с търсене и анализ на информация, но и освобождава време на правния екип на компанията, позволявайки му да се съсредоточи върху по-стратегически и критични казуси. Резултатът е значително спестяване на време и ресурси, което пряко допринася за оперативната ефективност на бизнеса.

Lenovo разработва и "AI PC" – персонални компютри, които са оптимизирани за работа с изкуствен интелект. За разлика от традиционните модели, тези устройства са проектирани да обработват задачи с AI директно на устройството (on-device AI), вместо да разчитат на връзки с облачни услуги. Това има няколко ключови предимства: по-добра производителност (тъй като не зависи от скоростта на интернет връзката), по-дълъг живот на батерията (поради оптимизиран разход на енергия) и по-голяма сигурност на данните (тъй като чувствителната информация не напуска устройството). Тази архитектура е от критично значение за корпоративните потребители и професионалисти, които работят с поверителни данни и се нуждаят от надеждност и бързина.

За да помогне на клиентите да ускорят практическото внедряване на AI, Lenovo пилотира разработката на вградени AI асистенти чрез своята програма за услуги AI PC Fast Start, използвайки AI Assistant Builder на Intel. Пилотният проект показва как подходът на Lenovo, ориентиран към услугите, може да помогне на организации в сектори като медии, здравеопазване и финанси бързо да внедрят персонализирани, фокусирани върху поверителността AI решения. За повече информация, посетете този линк.

AI за по-добро бъдеще: Социални иновации и дигитално равенство

Ангажиментът на Lenovo към AI надхвърля корпоративните ползи и обхваща и решаването на важни социални проблеми. Компанията работи за "демократизиране на AI", като го прави достъпен за по-широк кръг от хора и за решаване на сложни предизвикателства. Един от най-вдъхновяващите проекти е разработването на AI аватар, който може да възпроизведе гласа и маниерите на хора с дегенеративни заболявания. Това е революционно решение, което осигурява на хората, които губят способността си да говорят, възможност да запазят своята идентичност и да общуват по-лесно и пълноценно със света около себе си.

Lenovo също така използва AI, за да намали неравенството в образованието. Чрез стратегически партньорства и иновативни технологични решения, компанията помага на студенти и преподаватели да се възползват от дигиталните инструменти. Чрез оптимизирани AI решения, се гарантира, че достъпът до технологии не е пречка, а възможност за по-добро обучение и личностно развитие. Тази инициатива е част от ангажиментa на Lenovo за създаване на дигитално равенство, осигурявайки на повече хора достъп до устройства и услуги, които могат да подобрят живота им.

Етични основи и бъдещо развитие

Lenovo осъзнава, че силата на AI носи със себе си и огромна отговорност. Затова компанията е силно ангажирана с етичното развитие и използване на изкуствения интелект. Чрез създаването на вътрешни политики и правила за управление, които са съобразени с международните стандарти, Lenovo гарантира, че AI решенията се разработват по отговорен и прозрачен начин. Стратегията на Lenovo за AI е изградена върху баланс между търговския успех и социалната отговорност, което е и ключът към лидерската позиция на Lenovo в ерата на AI.