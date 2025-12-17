ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Чалъм капама

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21925010 www.24chasa.bg

Фалира един от най-големите доставчици на лидарни системи

Георги Луканов

[email protected]

3112
Ето какво представлява системата Lidar.

Luminar обяви тъжната новина, че подава молба за обявяване в несъстоятелност по Глава 11, която все още позволява известна реорганизация на един от най-големите доставчици на лидарни системи в света.

Американската компания Luminar Technologies обяви сътрудничеството си с Volvo още през 2022 г. Шведската марка бе планирала да използва Lidar технологията на Luminar във всичките си автомобили, базирани на платформата SPA2.

Volvo със сигурност е съжалила за това решение скоро след това. Марката не е успяла да накара лидарите да работят, затова е представила EX90 с Lidar технология, но без реално да я използва. След това е имало проблеми с доставките и затова Volvo оттогава напълно е спряла Lidar технологията за EX90 и ES90, и вече изцяло разчита само на сензори и радари.

Ето какво представлява системата Lidar.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)