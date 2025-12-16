ЕС заделя 375 млрд. за 3 г. за достъпни жилища

Ще се строят по около 650 000 всяка година

До 2029 г. страните в Европейския съюз ще разполагат с 375 млрд. евро за изграждане на достъпни жилища за европейските граждани. Това предвижда актуализацията на приетия по-рано тази година европейски план за жилища на достъпни цени. Първоначално в него бяха заложени 43 млрд. евро, съобщи Еврокомисията във вторник.

Целта на плана е да се ускори изграждането на нови жилища, за да се преодолеят трудностите, които предизвика поскъпването с над 60% на имотите в Европа за последните 10 години и нарастването с над 20% на наемите за същия период. В много страни проблемът стана остър, защото се оказа, че немалко хора нямат достъп до този пазар и в редица случаи

не могат да си купят жилище дори ако работят през целия си живот

За да се преодолее разликата между търсене и предлагане особено в градските райони през следващото десетилетие, е изчислено, че ще трябва да се строят по около 650 000 жилища годишно, допълнително към тези 1,6 млн., които се изграждат всяка година в рамките на ЕС. Строежът на тези допълнителни жилищни единици обаче би струвал по около 150 милиарда евро годишно.

Предлагането на жилища според плана може да се осъществява чрез строителство на нови жилища, пренасочване на съществуващи сгради за жилищни нужди и обновяване на съществуващия фонд, за да се

създадат по-устойчиви и качествени жилища

Новата сума е набрана по няколко начина. 10 млрд. евро се отпускат чрез пренасочване от бюджета на Еврокомисията и по линия на плана InvestEU. Другата част от средствата идват чрез преструктуриране на кохезионните фондове още в сегашния бюджетен период, за което страните членки вече са дали съгласието си. Трета част от средствата се осигуряват от Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Банката на Съвета на Европа. С тези пари се създават фондове, които да отпускат гаранции при теглене на заеми от търговски банки за жилищни нужди.

Освен финансиране планът предвижда и пакет от нормативни документи, чиято цел е да се насърчат иновациите в строителството и ремонтите, да се използват съвременни методи и за подкрепа на прехода към кръгова икономика, а също и подобряване на достъпа до квалифицирана работна ръка.

Друг набор от документи предвижда опростяване на строителните норми и административните процедури по зониране, планиране, издаване на разрешителни и подобряване на административния капацитет.

Според съобщението на ЕК от досега изразходваните 43 млрд., евро, свързани с жилищното строителство, 19,6 млрд. са похарчени за инвестиции и реформи. По линия на кохезионните фондове 10,4 милиарда евро се изразходват за повишаване на енергийната ефективност в съществуващи домове и за изграждането на социални жилища. Европейският социален фонд също финансира редица дейности на обща стойност 4,4 милиарда евро.

Фондът InvestEU пък насърчава публичните и частните инвестиции чрез гаранция от бюджета на ЕС, за което са мобилизирани около 7 милиарда евро досега и ще се предоставя подкрепа за разработване на местни проекти.

Отделно програмите LIFE и “Хоризонт Европа” са вложили още стотици милиони за научни изследвания и иновации в областта на строителството и за изграждане на капацитет на строителни компании.