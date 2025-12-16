ЕС отмени пълната забрана за бензинови и дизелови автомобили от 2035 г.

От 2035 г. в ЕС вече няма да има пълна забрана за новопроизведени автомобили с двигатели с вътрешно горене. Европейската комисия преразгледа приетата наредба. Така новопроизведените автомобили няма да е необходимо да бъдат напълно без емисии, но ще трябва да отделят с 90 процента по-малко CO2 в сравнение с 2021 г. Това ще даде възможност на производителите на автомобили да въведат хибридни автомобили на европейския пазар.

Големите производители на автомобили от Франция и Германия отдавна искат забраната за продажба на нови коли с ДВГ да бъде премахната. Те се опасяват, че техните автомобилни индустрии няма да могат да се конкурират със страни като Китай, ако им бъде разрешено да произвеждат само електрически возила.

10-те процента CO2, които автомобилите все още могат да отделят, трябва да бъдат компенсирани другаде. Производителите на автомобили могат да направят това, като произвеждат коли, използвайки "зелена" стомана от ЕС, която се произвежда без емисии на CO2. Емисиите могат да бъдат компенсирани и чрез задвижване на автомобилите с така наречените биогорива - горива, които отделят по-малко CO2.

Автомобилите с двигател с вътрешно горене, закупени преди 2035 г., вече имаха право да продължат да се движат по европейските пътища, както беше включено в предишната забрана. Сега тази възможност ще имат и плъгин хибридите, нормалните хибриди и някои коли с ДВГ.

Предложените промени подлежат на разглеждане и одобрение от държавите членки на ЕС и от Европейския парламент.