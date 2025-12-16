Саудитската Midad е начело в надпреварата за активите на „Лукойл“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Саудитската компания Midad Energy се оформя като един от основните кандидати за придобиването на международните активи на руския енергиен гигант „Лукойл", подпомогната от силни политически връзки както в Москва, така и във Вашингтон. Това съобщиха пред агенция „Ройтерс" трима източници, запознати с процеса.

Става дума за портфейл от активи на стойност около 22 млрд. долара, включващ петролни находища, рафинерии и хиляди бензиностанции по света. По информация на източниците интерес са проявили около дузина потенциални купувачи, сред които американските енергийни корпорации Exxon Mobil и Chevron, както и инвестиционният фонд Carlyle.

„Лукойл" търси купувач за чуждестранните си операции, след като през октомври те бяха силно засегнати от нов пакет мащабни санкции на САЩ, насочени към увеличаване на натиска върху Русия заради войната в Украйна.

От Midad Energy и „Лукойл" са отказали коментар, а Министерството на финансите на САЩ не е отговорило веднага на запитванията.

Главният изпълнителен директор на Midad Energy Абдулела Ал-Айбан е брат на съветника по националната сигурност на Саудитска Арабия Мусаед Ал-Айбан, който е участвал в мирните преговори между САЩ и Русия, проведени в Саудитска Арабия през февруари. Баща им, Мохамед Ал-Айбан, е първият ръководител на саудитското разузнаване.

Интересът на Midad Energy се вписва в контекста на засиленото икономическо партньорство между Саудитска Арабия и САЩ по време на управлението на президента Доналд Тръмп, надграждащо дългогодишното сътрудничество в сферите на енергетиката и сигурността. Само през 2025 г. двете държави подписаха редица споразумения в областта на отбраната, енергетиката и технологиите, като Рияд пое ангажимент за инвестиции до 1 трилион долара.

Midad Energy, част от Midad Holding, дъщерна компания на базираната в Ал Хобар Al Fozan Holding, следва агресивна стратегия за международна експанзия. През октомври компанията сключи сделка за 5.4 млрд. долара с Алжир.

Според източниците Midad Energy планира изцяло парична оферта, като средствата ще бъдат депозирани в ескроу сметка до евентуално вдигане на санкциите срещу „Лукойл". В сделката е възможно да участват и американски компании.

Междувременно Министерството на финансите на САЩ вече е блокирало други двама кандидати – търговската компания Gunvor и американската банка Xtellus Partners, което подчертава сериозните геополитически рискове около подобна транзакция.

Санкциите на САЩ, наложени и срещу другия руски петролен гигант „Роснефт", забраняват на американски граждани да извършват сделки с тези компании, замразяват активите им на територията на САЩ и ограничават достъпа им до финансиране.

Съгласно крайния срок, определен от американското финансово министерство, „Лукойл" трябва да финализира продажбата на активите си до 17 януари.