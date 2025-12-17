Риск от ускоряване на инфлацията в САЩ след нови понижения на лихвите

По-нататъшни понижения на лихвените проценти в САЩ биха могли да тласнат паричната политика към стимулираща позиция, която крие риск от ново ускоряване на инфлацията и подкопаване на доверието във Федералния резерв, заяви президентът на Банката за федералния резерв в Атланта Рафаел Бостик, цитиран от Ройтерс, информира БТА.

В есе, публикувано от клона на УФР, Бостик посочва, че преминаването на паричната политика „към или в умерена територия“ вследствие на допълнителни понижения на основната лихва би могло да влоши и без това високата инфлация и да разхлаби инфлационните очаквания на бизнеса и потребителите. „Това не е риск, който бих избрал да поема в момента“, подчертава той.

Бостик признава, че пазарът на труда в САЩ показва признаци на отслабване, но според него не се очертава рязък спад. Той отбелязва, че част от наблюдаваните процеси може да са резултат от структурни промени в икономиката, включително навлизането на нови технологии, измененията в имиграцията и корекциите на заплатите след натрупването на работна ръка по време на пандемията от КОВИД-19. По думите му анализите на икономистите от екипа на клона на УФР на Атланта сочат, че пазарът на труда „вероятно не се намира в отрицателна точка на прелом“, а данните остават неясни и до голяма степен се движат без промяна.

За сметка на това инфлацията, според Бостик, остава значително над целта на УФР от 2 на сто и е малко вероятно да се понижи в близко бъдеще. Той прогнозира, че ценовият натиск ще се задържи и инфлацията вероятно ще надхвърли 2,5 на сто в края на следващата година, като не вижда съществени признаци за отслабването ѝ преди средата или края на 2026 г.

По думите на Бостик подобно развитие може да постави под въпрос доверието в централната банка и да затрудни постигането на инфлационната цел. „Доверието е крайъгълен камък на ефективната парична политика“, посочва той, като допълва, че не е ясно колко дълго обществото би толерирало инфлация над целевото равнище.

Миналата седмица УФР понижи основната лихва с четвърт процентен пункт, но даде сигнал, че вероятно ще направи пауза преди нови намаления. В разговор с репортери Бостик заяви, че според него това понижение не е било оправдано и че не предвижда допълнителни намаления на лихвите през 2026 г., като се има предвид очакваното възстановяване на икономическия растеж до около 2,5 на сто и запазването на висок ценови натиск.

БТА припомня, че преди около месец Бостик обяви, че ще се пенсионира в края на мандата си, който приключва на 28 февруари 2026 г.