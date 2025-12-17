Калифорния заплашва временно да спре продажбите на „Тесла“ заради подвеждаща реклама

Регулаторен орган в Калифорния отложи прилагането на мярка, която предвижда временно спиране на продажбите на автомобили на „Тесла“ (Tesla) в щата за срок до 30 дни заради обвинения в подвеждащ маркетинг на системите за подпомагане на водача, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Агенцията за моторни превозни средства на Калифорния прие предложението на административен съдия за прекратяване на валидността на дилърския и производствения лиценз на компанията, но отложи изпълнението на санкцията, като даде допълнително време на производителя да отговори на обвиненията, съобщи директорът на органа Стив Гордън.

Според регулатора „Тесла“ е използвала наименованията „Аутопилот“ (Autopilot) и „Фул селф драйвинг“ (Full Self-Driving, FSD) по начин, който може да внуши на потребителите, че автомобилите са напълно автономни, въпреки че системите изискват постоянно човешко наблюдение. Обвиненията датират от 2022 г.

Съдия Джулиет Кокс от Службата за административни изслушвания предложи 30-дневно спиране на лицензите, като мярката бе приета от агенцията, но отложена с цел компанията да предприеме корекция. От регулатора заявиха, че „Тесла“ има възможност да избегне санкцията, ако официално потвърди, че е преустановила използването на наименованието „Аутопилот“ или ако докаже, че автомобилите могат да се движат без активно човешко наблюдение.

Регулаторът отложи с до 90 дни отнемането на лиценза за продажби, а по отношение на производствения лиценз не е определен конкретен срок. Компанията може да обжалва решението или да поиска съдебно преразглеждане до 14 февруари.

От „Тесла“ заявиха, че продажбите в Калифорния ще продължат без прекъсване. Компанията определи действията на регулатора като мярка за защита на потребителите, въпреки че, по думите ѝ, няма подадени официални жалби от клиенти. От компанията не уточниха дали ще променят използваните наименования или ще обжалват решението.

Калифорния е най-големият пазар на „Тесла“ в САЩ. По данни на дилърска асоциация компанията е продала около 135 500 автомобила в щата през първите девет месеца на годината, което представлява спад от 15 процента на годишна база. В Калифорния се намира и основният производствен завод на компанията - във Фремонт.

Системата „Аутопилот“ позволява на автомобилите да ускоряват, спират и да се движат в лентите на магистралите, докато „Фул селф драйвинг“ предлага допълнителни функции, като смяна на лентите и разпознаване на светофари. И при двете системи обаче водачът носи пълната отговорност за управлението на автомобила.

На този фон „Уеймо“ (Waymo), дъщерна компания на „Гугъл“ (Google), се утвърждава като водещ играч в сектора на самоуправляващите се автомобили. Компанията вече разполага с повече от 2500 напълно автономни роботаксита, които вече оперират в няколко американски града, и планира нов кръг на финансиране за по-нататъшна експанзия.

Компанията възнамерява да набере ново финансиране в размер на няколко милиарда долара за по-нататъшна експанзия, съобщиха специализираният сайт „Инфърмейшън“ и „Блумбърг“, позовавайки се на информирани източници.

Според тях „Уеймо“ може да бъде оценена на най-малко 100 милиарда долара (около 85 милиарда евро). По информация на „Блумбърг“ компанията цели да привлече над 15 милиарда долара, докато „Инфърмейшън“ посочва, че набраната сума може да надхвърли 10 милиарда долара.