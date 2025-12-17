ЕС въвежда нови правила за продажба на употребявани автомобили

От 2026 г. продажбата на употребявани автомобили в ЕС ще стане значително по-сложна. Новият регламент въвежда по-строги правила, които ще засегнат повече частните продавачи и по-малките търговци.

Новите правила целят да направят пазара на автомобили по-устойчив. Новият регламент на ЕС гласи, че при продажба на употребяван автомобил трябва да се докаже, че превозното средство не се смята за излязло от употреба.

Тези доказателства могат да бъдат получени по два начина. Първият е извършването на технически преглед, по време на който се получава валиден сертификат за техническата изправност. Друг вариант е оценка на състоянието на автомобила от независим съдебен експерт по моторни превозни средства, съобщава списание Fenix.

Без един от тези документи, от 2026 г. вече няма да е възможно да се регистрира кола, да се отпише от регистрация или да се изнесе в чужбина. Правилото се прилага и сега за продажби чрез дигитални платформи или чрез оторизирани търговци, докато частните продажби в момента са освободени от това задължение.

С този регламент Европейският съюз иска да установи кръгова икономика на превозните средства. Ценни суровини като литий, никел и кобалт трябва да се рециклират по-ефективно, за да се намали зависимостта от ограничени ресурси. Регламентът е в съответствие с регламента на ЕС за батериите, който въвежда задължителни квоти за рециклиране на критични суровини от 2027 г.

Част от новия регламент е т. нар. Цифров проход за превозни средства с кръгова употреба (CVP), който ще позволи проследяване на произхода и употребата на материалите в превозното средство. Целта е да се гарантира, че ценните суровини в края на жизнения цикъл на автомобила се озовават в оторизирани центрове за рециклиране.

Планираните промени са посрещнати със силна съпротива. Баварският министър на транспорта Кристиан Бернрайтер критикува задължението за доказване като ненужно и бюрократично: "Новите правила носят допълнителни разходи за гражданите и институциите, без реална добавена стойност."

Германският автомобилен клуб ADAC също така смята, че частните собственици трябва да запазят правото си самостоятелно да решават съдбата на своите коли.

Асоциацията на германските застрахователи (GDV) предупреждава, че в бъдеще застрахователните компании трябва да участват в оценката на бракуваните превозни средства, което смятат за неподходящо, тъй като не е част от основната им дейност и би усложнило допълнително процесите.

Всичко това пък ще доведе до ново повишение на цените на употребяваните автомобили.