Роботаксито на Tesla вече се движи по улиците на Остин без човешки надзор

Tesla започна да тества своите роботизирани таксита в Остин без човешки надзор на борда. Превозните средства Robotaxi се управляват от софтуера за напълно автономно управление (FSD) на Tesla, който е наличен и в автомобилите, които компанията продава на клиентите. Но засега внедряването е ограничено до Остин и Сан Франциско, където все пак има човек, който след нещо да не се обърка по време на пътуването.

Компанията планира постепенно да премахне шофьорите навсякъде и това е истински тест за основния софтуер на FSD, който досега далеч не е бил перфектен. Model Y автономно спира, завива, ускорява и се справя надеждно със сложни пътни сценарии в повечето случаи, но е имало случаи на превозни средства, нарушаващи правилата за движение, както се вижда от множество видеоклипове в социалните мрежи.

Откакто управляваните от човек роботизирани превозни средства бяха представени в Остин по-рано тази година, Tesla е докладвала за седем инцидента с катастрофи на Националната администрация за безопасност на движението по пътищата (NHTSA).

Междувременно конкурентът Waymo се разраства бързо. Услугата Robotaxi, собственост на Alphabet, вече регистрира 450 000 седмични пътувания без шофьор в Остин, Финикс, Сан Франциско, Лос Анджелис и Атланта. Това е 80% увеличение спрямо 250 000 пътувания, които компанията обяви преди шест месеца, и планира да се разшири до още 11 града в САЩ до края на 2026 г.