Китайските производители на батерии вдигат цените

Революционните батерии на китайската компания CATL.

Няколко китайски производители и доставчици наскоро обявиха увеличение на цените на суровините за батерии и самите батерии. Очаква се най-вече да поскъпне литият. Според индустриалния портал CarNewsChina цените на батериите при някои доставчици и производители може да се повишат с около 15% до края на декември. Посочената причина е общото увеличение на цената на суровините, съчетано с рязко увеличение на търсенето.

Hunan Yuneng New Energy, китайски доставчик на катодни материали, който също така доставя на CATL и BYD, е обявил, че ще увеличи таксата за обработка на цялата си гама продукти от литиево-железен фосфат (LFP) с 3000 китайски юана на тон (приблизително 360 евро нето), считано от 1 януари 2026 г. Производителят на батерии Dejia Energy обяви, че от 16 декември ще увеличи продажната цена на своите батерии с 15% в сравнение с текущата каталожна цена поради значително покачване на разходите за суровини.

