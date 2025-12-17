Проучване: 9740 патента за квантови технологии между 2005 и 2024 г., но пазарът ги приема бавно

Квантовите технологии имат потенциала да трансформират начина, по който калкулираме, комуникираме и измерваме света около нас, с приложения - от отбрана до здравеопазване. Очаква се световният пазар на квантовите технологии да достигне около 93 милиарда евро до 2035 г. Според ново проучване, публикувано днес от ЕПВ и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), пейзажът на квантовите технологии ще расте бързо с увеличаващ се брой фирми, нарастващи инвестиции и висок ръст на иновациите, но сега е изправен пред предизвикателството, свързано с комерсиализация и увеличаване на мащаба на технологиите, съобщава БТА.

Част от двугодишния работен план на Обсерваторията за патенти и технологии на ЕПВ, докладът представя цялостен анализ на квантовата екосистема, обхващаща патентната дейност, инвестициите, компетенциите, веригите за доставки и политиките. Публикацията на доклада съвпада с Международната година на квантовите науки и технологии (IYQ) на Организацията на обединените нации.

"Квантовите технологии притежават огромен потенциал, но все още са в ранен етап на развитие", каза президентът на ЕПВ Антонио Кампинос, цитиран в прессъобщението на Европейското патентно ведомство. "Както се подчертава в това проучване и доклада Драги, ЕС има възможност да увеличи инвестициите си в квантовите технологии, сравнимо с водещи страни като Съединените щати. За комерсиализацията на фундаменталните изследвания е необходимо финансиране от частния сектор и приоритизиране от правителствата", допълва Антонио Кампинос.

Според проучването, броят на международните патентни семейства (IPF ) - набор от патентни заявки, подадени в няколко държави за едно и също изобретение - в квантовата наука се е увеличил петкратно само през последното десетилетие. Докладът идентифицира три основни подсектора: квантова комуникация, квантови изчисления (включително симулация) и квантово сензорно измерване. Квантовата комуникация е представлявала най-голям брой международни патентни семейства (IPF) до 2022 г. От друга страна квантовите изчисления са отбелязали най-голям ръст в IPF през този период, разширявайки се близо 60 пъти от 2005 г. насам, очаквайки да се превърнат в най-голямата сфера от квантовата екосистема.

Общо иноваторите по целия свят са генерирали около 9740 патента за квантови технологии между 2005 и 2024 г. Съединените щати са водещи, следвани от Европа, Япония, Китай и Република Корея. В Европа трите страни с най-много квантови патенти са Германия, Обединеното кралство и Франция. В региона се наблюдава и появата на динамични стартиращи компании, като френските фирми C12 и PASQAL, които са включени като казуси в доклада, въпреки че много от тях са изправени пред предизвикателства при финансиране и разрастване.

Квантовата екосистема днес обхваща повече от 4500 фирми, като по-малко от 1000 са основни компании (малко под 20 на сто) фокусирани върху квантови технологии. Основните квантови компании обикновено са стартиращи компании и разчитат до голяма степен на инвестиции в ранен етап и публично финансиране. Фирми, за които квантовите технологии не са основна дейност (80 на сто), са отговорни за повечето патенти и създадени работни места, свързани с квантовите технологии, и са най-добре позиционирани за комерсиализация.

Европа е домакин на една от най-гъстите групи от основни квантови фирми в световен мащаб, като делът на основните фирми е близо 40 на сто в страни като Обединеното кралство, Нидерландия и Франция. Това е в рязък контраст със САЩ (20 на сто), където делът на основните квантови фирми е по-нисък и има по-голямо присъствие на технологични гиганти, коментират авторите на проучването.

Петте най-добри кандидати като цяло за квантови IPF през периода 2005-2024 г. бяха IBM, LG, Toshiba, Intel и Microsoft. Европейски компании като IQM Quantum Computers и Robert Bosch също са сред най-добрите кандидати съответно в областта на компютърните технологии и сензорите. Четири от петте най-добри университета за квантови IPF - бяха от САЩ, водени от MIT и Harvard. CNRS се откроява като единствената европейска публична институция, която се появява сред 20-те най-добри кандидати.

Според проучването, сътрудничеството между публични научноизследователски организации, стартиращи компании и големи фирми става все по-важно в квантовите иновации. Областта е изправена и пред предизвикателства, включително нарастваща концентрация и зависимости в глобалните вериги за доставки на критични компоненти. Квантовите фирми трябва да си осигурят предлагането както на високосложни технологични умения, така и да насърчат интегрирането на по-широки умения, необходими за подкрепа на усилията за комерсиализация.