Еврото поевтинява с 0,31% до $1,1712 за евро

Курсът на еврото спрямо долара се понижава в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, съобщават германски сайтове за финансова информация, информира БТА.

Единната валута поевтинява с 0,31 на сто до 1,1712 долара за едно евро.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото спрямо долара на ниво от 1,1776 долара.

Въпреки сутрешното си поевтиняване еврото остава близо до 12-седмичния връх, който достигна в предходната сесия, преди решението на Европейската централна банка в четвъртък, когато се очаква централната банка да запази лихвите без промяна, предава Ройтерс.

Доларовият индекс, който измерва стойността на американската валута спрямо кошница от шест основни валути, се повиши с 0,18 на сто до 98,394 пункта. Въпреки ръста той остава близо до най-ниското си равнище от 3 октомври, достигнато във вторник.

От началото на годината индексът се понижи с около 9,5 на сто и е напът да отбележи най-силния си годишен спад от 2017 г. насам.

Данните за пазара на труда в САЩ показаха, че американската икономика е създала 64 000 нови работни места през ноември, което е над очакванията на икономистите, анкетирани от Ройтерс. В същото време равнището на безработица е достигнало 4,6 на сто, като върху статистиката е оказало влияние и 43-дневното спиране на работата на правителствените агенции.

Пазарните участници и анализаторите обаче не са убедени, че докладът за заетостта съществено променя перспективите за паричната политика. Вниманието им е насочено към данните за инфлацията в САЩ, които предстои да бъдат публикувани в четвъртък.