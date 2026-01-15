Димана Додова: Насилието в онлайн игрите влияе най-вече на деца от първи до пети клас (Видео)

Насилието в онлайн игрите влияе най-вече на деца от първи до пети клас, които все още не могат да разграничат реалното от въображаемото. Тормозът пък се проявява най-често в груповите игри, където обидите са неизменна част, когато някой от участниците в състезанието загуби.

Това констатира във втория епизод на уебинара "TRENDY дигиталНО 2.0" Димана Додова - психолог и обучител по дигитална грамотност, онлайн безопасност и киберпсихология.

Експертът подчертава колко важно е възрастовото ограничение в т.нар. виртуална реалност, което до голяма степен би помогнало да се избегне интернет тормоз над подрастващите.

Тя посочва три ключови фактора, от които зависи как онлайн игра с насилие би повлияла на дете - семейната среда, в която израства, обкръжението от приятели, както и силата на психиката му.

Димана Додова отбелязва и характеристиките, по които онлайн тормозът се различава от останалите видове тормоз - той е непрекъснат, защото телефонът е винаги в нас, а интернетът винаги включен; той е анонимен, защото не знаем кой стои отсреща, а това засилва механизмите за тревожност; той е публичен - всеки знае за това, което ни се случва, когато биват публикувани подигравателни снимки и колажи.

Опитват ли създателите на игрите да ограничават насилието и какво могат да направят родителите превантивно, разберете от видеото: