OpenAI преговаря с Amazon за инвестиция от над 10 млрд. долара

OpenAI води преговори с Amazon за потенциална инвестиция и споразумение за използване на чиповете за изкуствен интелект, предаде CNBC.

Детайлите са неясни и все още подлежат на промяна, но инвестицията може да надхвърли 10 милиарда долара, според лице, запознато с въпроса, което пожела да остане анонимно, тъй като преговорите са поверителни.

Преговорите се провеждат, след като OpenAI приключи преструктурирането си през октомври и официално очерта подробностите за партньорството си с Microsoft, което му дава повече свобода да набира капитал и да си сътрудничи с компании от по-широката екосистема на изкуствения интелект.

Amazon е инвестирала най-малко 8 милиарда долара в Anthropic, конкурент на OpenAI, но гигантът в електронната търговия може да се стреми да разшири присъствието си на бурно развиващия се пазар на генеративен изкуствен интелект. Microsoft предприе подобна стъпка и обяви миналия месец, че ще инвестира до 5 милиарда долара в Anthropic.

Amazon Web Services разработва свои собствени AI чипове от 2015 г., а хардуерът е станал от решаващо значение за AI компаниите, които се опитват да обучават модели и да отговорят на нарастващото търсене на модерни софтуери за изкуствен интелект с разширени функции.

OpenAI е поела ангажименти за изграждане на инфраструктура на стойност над 1,4 трилиона долара през последните месеци, включително споразумения с производителите на чипове Nvidia, Advanced Micro Devices и Broadcom.

През октомври OpenAI финализира вторична продажба на акции на обща стойност 6,6 милиарда долара, което позволи на настоящи и бивши служители да продадат акциите си на стойност 500 милиарда долара.