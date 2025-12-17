С вълнение и много любознателност стотици ученици от 3-ти и 4-ти клас в Русе ще започнат своето практическо обучение по проект „Роботилница". Инициативата стартира в средата на месец октомври с подписването на Меморандум между Русенския университет „Ангел Кънчев" и „Хуауей Технолоджис България" за сътрудничество по проекта, който ще се осъществи във всички 22 общински училища в града. Идеята е във всяко едно от тях да се създаде работилница, където учениците да получават знания за сглобяване на роботи и насоки за тяхното програмиране. „Хуауей Технолоджис България" осигури необходимото оборудване за 22-те роботилници, а експертите от Русенския университет вече обучиха училищните преподаватели, които ще водят занятията на децата.

Обучението е базирано на образователна роботизирана платформа, създадена да вдъхновява и обучава учениците в духа на STEM концепцията. В основата на платформата е микроконтролер, който предлага лесен достъп до света на програмирането и роботиката. Роботизираната платформа разполага с множество сензори, светодиоди и мотори, които позволяват на децата да създават интерактивни и функционални проекти. Тази платформа развива креативното мислене и уменията за решаване на проблеми, като насърчава децата да проектират и изпълняват свои собствени идеи и проекти.

Чрез използването на блоково програмиране или програмен език, децата усвояват основите на компютърното програмиране и алгоритмично мислене, което задълбочава логическите им умения. С предоставеното оборудване, те могат да конструират и програмират роботи, които да следват линии, да избягват препятствия или да изпълняват сложни задачи. Освен това, платформата позволява разработването на светлинни и звукови ефекти, както и създаването на игри и предизвикателства, които стимулират още повече любопитството и изследователския дух у младите. Този подход прави ученето увлекателно и забавно, като въвежда децата в света на модерните технологии и инженерство.

Освен че придобиват нови знания, децата са нетърпеливи и за предстоящото вече традиционно общинско състезание през месец май. Те ще бъдат разделени в отбори, които ще мерят сили в роботска надпревара. Всеки робот ще трябва да демонстрира колко умело е бил програмиран от своя отбор като премине няколко изпитания - „Светлинна щафета", „Следене на линия" и „Роботанци". Първото място, разбира се, грабва тимът, програмирал робот-състезател, който най-добре се справя с поставените задачи – да успее да премине трасе, да следва линии и да изпълнява координирани хореографии.

За Huawei

Huawei е водещ световен доставчик на решения, инфраструктури и смарт устройства за информационни и комуникационни технологии (ИКТ). Вече 20 години „Хуауей Технолоджис България" е надежден партньор в дигитализацията на публичния и частния сектор в страната. Развитието на следващото поколение ИКТ специалисти, които ще дадат тласък на дигиталната икономика, е от изключително значение за компанията, която има различни инициативи в тази посока в България. С реализираните проекти през последните две десетилетия „Хуауей Технолоджис България" доказа, че е доверен партньор с впечатляващи възможности, които могат да променят както ежедневието ни, така и работните процеси.