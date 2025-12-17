"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Една от водещите платформи за плащания в България – FastPay, разширява възможностите за онлайн плащане на битови сметки без начисляване на допълнителни такси чрез мобилното приложение FastPay GO. Услугата позволява на потребителите да покриват различни текущи задължения онлайн, без необходимост от посещение на физически офиси.

Чрез приложението могат да се извършват разплащания към над 200 доставчика, включително ток, вода, парно, газ, местни данъци и такси, както и задължения към етажна собственост.

FastPay GO е достъпно както през мобилни устройства, така и през компютър. Интерфейсът е разработен с фокус върху лесната навигация и може да се използва от различни възрастови групи, без необходимост от специфични технически умения.

Регистрираните потребители имат достъп до персонален профил, в който се съхранява история на извършените плащания, както и възможност за изтегляне на документи и по-лесно проследяване на разходите.

Платформата работи с утвърдени стандарти за сигурност, целящи защита на личните и финансовите данни при извършване на онлайн транзакции.

На фона на нарастващото използване на дигитални разплащания, подобни решения намират все по-широко приложение като алтернатива на традиционните начини за плащане на битови сметки и други задължения.