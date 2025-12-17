ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С хидравлични инструменти пожарникари извадиха 19-...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21928649 www.24chasa.bg

FastPay предлага онлайн плащане на битови сметки и други задължения без допълнителни такси advertorial icon

1484
Снимка: Freepik

Една от водещите платформи за плащания в България – FastPay, разширява възможностите за онлайн плащане на битови сметки без начисляване на допълнителни такси чрез мобилното приложение FastPay GO. Услугата позволява на потребителите да покриват различни текущи задължения онлайн, без необходимост от посещение на физически офиси.

Чрез приложението могат да се извършват разплащания към над 200 доставчика, включително ток, вода, парно, газ, местни данъци и такси, както и задължения към етажна собственост.

FastPay GO е достъпно както през мобилни устройства, така и през компютър. Интерфейсът е разработен с фокус върху лесната навигация и може да се използва от различни възрастови групи, без необходимост от специфични технически умения.

Регистрираните потребители имат достъп до персонален профил, в който се съхранява история на извършените плащания, както и възможност за изтегляне на документи и по-лесно проследяване на разходите.

Платформата работи с утвърдени стандарти за сигурност, целящи защита на личните и финансовите данни при извършване на онлайн транзакции.

На фона на нарастващото използване на дигитални разплащания, подобни решения намират все по-широко приложение като алтернатива на традиционните начини за плащане на битови сметки и други задължения.

Снимка: Freepik
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание