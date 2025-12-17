Електроразпределителни мрежи Запад ще инвестира в модернизация и дигитализация на мрежата в рамките на проекта CARMEN, изпълняван съвместно с държавния Електроенергиен системен оператор (ЕСО) и румънските оператори Transelectrica и Delgaz Grid S.A.

Предвидените инвестиции в размер на близо 155 млн. евро ще бъдат насочени към изграждане на нови и модернизация на съществуващи подстанции, надграждане на системите SCADA и ADMS за по-ефективно управление на мрежата, разширяване на оптичната комуникационна инфраструктура и увеличаване на капацитета на електроразпределителната мрежа в райони с растящо потребление и интензивно навлизане на ВЕИ.

Проектът CARMEN беше включен във втория списък с проекти от общ и взаимен интерес (PCI/PMI), публикуван от Европейската комисия на 1 декември 2025 г.: https://energy.ec.europa.eu/publications/delegated-regulation-second-union-list-projects-common-and-mutual-interest-and-its-annex_en. Списъкът се актуализира на всеки две години. Попадането в него дава възможност на проектите да се възползват от финансиране по Механизма за свързване на Европа (Connecting Europe Facility - CEF) и от ускорени процедури за издаване на разрешения. CARMEN е част от приоритетна тематична област „Внедряване на интелигентни електроенергийни мрежи“ и е фокусиран върху цифровизацията и физическото надграждане на електропреносната и електроразпределителната мрежа на България и Румъния.

Европейският проект CARMEN има за цел да засили сътрудничеството по източната граница на ЕС чрез физическа и нефизическа междусистемна свързаност. Изпълнението на проекта ще насърчи трансграничното сътрудничество между Румъния, България и други съседни държави като Унгария, Молдова и Украйна.

До 2033 г. се предвижда да бъдат извършени инвестиции за подобряване стабилността и капацитета на мрежата, за ефективното управление на разходите, за внедряване на механизми за управление на потреблението и за оптимизиране на работата на електроенергийната система. Енергийната мрежа ще бъде оборудвана с интелигентни елементи, ще бъдат модернизирани трансформаторните станции и подстанции, както и електропроводите високо и средно напрежение.

Повече информация за проекта CARMEN: https://carmen-smart-grid.eu/bg/.