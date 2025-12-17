Екипът на фирма „Каммартон Рентал“ е с опит повече от 20 години и експертиза в областта на производството и пренос на сгъстен въздух за индустрията. В последните години насочват усилията си с фокус към актуалните тенденции за осигуряване на доставките на този ресурс в предприятията по възможно най-икономичния, енергийноефективен и устойчив начин.

Като член на международната организация „Compressed Air Towards Zero" (CA-TZ), те предлагат мерки за подпомагане собствениците на компресори в стремежа им към нулеви загуби на въздух, нулево замърсяване с масло, нулеви злоупотреби и нулеви инциденти със сгъстен въздух.

Всичко това започва с процеса по одитиране на компресорите и оборудването за третиране на сгъстения въздух чрез най-съвременните технологии за отдалечен достъп, които се прилагат от фирмата. За измерване на загубите се използват ултразвукови микрофони, снабдени с камери и приложен софтуер. Всеки теч се заснема и маркира. Разработват се и клиентски IIoT решения за постоянен мониторинг на производството и потреблението на сгъстен въздух. Прилага се холистичен подход при оптимизация на разходите : събиране на данни от измерване на работата на компресорите, анализ на консуматорите, проверка на оборудването за сепариране на конденз и откриване и отстраняване на течове съгласно изискванията на ISO 11011.

Измерването на консумираният въздух, на течовете на сгъстен въздух е задача от първостепенно значение за намаляване на загубите, като фокусът не е само върху течовете, но и върху оптимизация на транспортирането на сгъстения въздух, регулиране на налягането и топлинна рекуперация.

Ползвателите на сгъстен въздух следва да разглеждат одитирането на компресорната система като процес, а не като еднократно действие. С постоянен мониторинг редица предприятия успяват да постигнат загуби от течове под 5% и пад на налягане до всеки краен потребител под 0,3 атмосфери. По този начин те покриват съвременните изисквания и си гарантират висока енергийна ефективност при производството на сгъстен въздух.

Няма област на приложение на сгъстения въздух, където той да не е критичен. Много често обаче, водени от притеснение да не останат без сгъстен въздух, предприятията преоразмеряват компресорните си системи или натрупват множество стари компресори в инсталацията си. В действителност, най-големият разход в жизнения цикъл на един компресор е изразходваната електроенергия, която достига до 70% от всички експлоатационни разходи.

За производството на всеки „загубен“ кубик сгъстен въздух са необходими около 7-8 kWh електроенергия. С правилните стъпки възвръщаемостта на инвестициите (ROI) е висока – повече от 70% от разходите се компенсират още в рамките на първите 6 месеца. За сравнение, себестойността на компресора е едва 10-12% от разходите на един компресор за времето на експлоатацията му.

За всички професионалисти, които искат да сведат загубите си на сгъстен въздух в производството до 0, могат да се свържат с екипа на „Каммартон Рентал“ и да направят своята заявка за Енергиен одит на компресорната си инсталация.