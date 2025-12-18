Проучване: Поколелнието Z са най-калпавите шофьори

Scrap Car Comparison проведе глобално проучване сред шофьори от различни националности и възрасти в опит да отговори на наболели въпроси относно способността на водачите.

Проучването показа, че най-малко надеждната група шофьори по отношение на възрастта са хората от така нареченото поколение Z. Тоест, хората, родени между 1997 и 2012 г., ако говорим за шофиране на автомобил, то по-скоро преди 2007 г., ако вземем възрастовата граница, от която е разрешено самостоятелно шофиране, а именно 18 години. В световен мащаб повече от трима от четирима анкетирани посочват поколение Z като най-рисковите шофьори. А във Великобритания например почти девет от десет анкетирани ги смятат за най-калпавите.

Проучването не се фокусира само върху поколение Z, но и върху шофьори от точно противоположния възрастов спектър. Тоест, възрастните хора. Проучването показа, че само 18 процента от хората се чувстват сигурни в кола с човек на 80 или повече години зад волана.

Това води до втора интересна статистика. А именно, че почти половината от шофьорите по света смятат, че хората трябва да спрат да шофират на 70-годишна възраст. Естествено, това не зависи само от възрастта, но и от редица други обстоятелства. Например от здравословното състояние, а също и от предишния опит или по-скоро от честотата на шофиране.

Проучването показа също, че повече време, прекарано зад волана, отколкото възрастта, прави един шофьор добър. А също така, че опитът се увеличава с възрастта. Това е мнението на седем от десет анкетирани.