ГЕРБ и ИТН ще подкрепят предложението за индексациите на заплатите, въпреки че е незаконно

Макар да обявиха за незаконно предложението на Асен Василев и ПП-ДБ заплатите в публичния сектор да бъдат индексирани с инфлацията в края на годината, ГЕРБ и ИТН обявиха, че ще го подкрепят.

В парламента, за да коментира идеята на опозицията дойде и финансовата министърка Теменужка Петкова.

"Този човек, който де факто съсипа публичните финанси на България, доведе до колапс финансовата система, каквото можа - направи, източи всички буфери докато бе министър, сега типично в неговия стил се опитва наруши Закона за публичните финанси - да прави политика по доходите през удължителния законопроект. Това е незаконно и противоречи на здравата финансова логика", заяви по адрес на Василев министърката.

Според нея Василев е осъзнал какво е направил през последните дни и се е уплашил от социалното недоволство. "Със своите действия лиши българските граждани от увеличаване на възнагражденията с 10%, каквато политика по доходите бяхме заложили в бюджета за 2026", добави тя. И подчерта, заложената от кабинета политика по доходите се е базирала на приходи, които се очакват от данъчната администрация и агенция Минтици. "Ние спряхме кражбите в митниците и НАП и реализирахме рекорден ръст на приходите към края на октомври", настоя Петкова.

"Ще подкрепим това предложение на Асен Василев, осъзнаваме всички рискове, до които то води. Надявам се приходните агенции да продължат да работят и по време на служебното правителство, както и да го сега, да съберат необходимите приходи, така че да осиурят изплащането на тези възнаграждения", каза тя.

Шефът на ПГ на ИТН Тошко Йорданов също настоя, че предложението на ПП-ДБ е незаконно. "Това ще докара проблеми на държавата и на всеки от нас", предупреди ситуацията. И напомни, че ако "някой си позволи да влезе в схема за бързи кредити" с ниски приходи после му взимат телевизора, стол и после остава един кашон. Асен Василев осъзна как се е прецакал, вметна депутатът.

"Добре е да се изпие горчивата часа до дъно. Ще подкрепим незаконното предложение, ще вкараме държавата в разходи и, когато излезе въпросът откъде ще дойдат парите... Този бог Аполон, Асен Василев, който имаше куража да говори глупости от площада, а сега предлага незаконни неща, само защото е изпаднал в див популизъм...", продължи Йорданов. И добави - " за тия пари, които държавата трябва да даде, има вариант - данъци или заеми рано или късно".

"Всички ще подкрепят тази глупост, защото дивият популизъм навън е нечовешки, иначе ще има: никой не мисли за майките и децата", добави Йорданов.

