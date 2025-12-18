Дойде краят и на Audi RS 3

Следващите месеци ще последен шанс за тези, които копнеят за спортни автомобили като Audi RS 3. Немската компания се сбогува с този компактен модел с мощност 400 к.с. и е определена окончателна дата за неговото сбогуване.

Без култовия TT, който бе спрян от производство, германският производител демонтира най-спортните си предложения.

Реалността е, че Audi е принудена да се адаптира към променящите се времена и особено към новите разпоредби за емисиите Евро 7, които ще влязат в сила през ноември 2026 г.

Наскоро Audi обяви края на един от най-легендарните си двигатели, мощния 2,5-литров TFSI петцилиндров с 400 к.с.

Марката е решила да спре производството на този двигател, позовавайки се на емисионните стандарти Euro 7 и огромните разходи, необходими за спазване на новите ограничения. Тази инвестиция няма да се възвърне бързо, като се има предвид, че RS 3 не е точно модел за масово производство, а по-скоро нишов продукт поради високата си цена. Ето защо RS 3 ще изчезне от каталозите на всички европейски подразделения преди юли 2026 г. В зависимост от пазара, Audi или ще приема поръчки до тази дата, или постепенно ще запълва квотите, разпределени за всяка държава, но в никакъв случай тези квоти няма да бъдат удължавани.