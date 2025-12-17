Европейските борси започнаха деня с умерени ръстове

Европейските фондови пазари откриха търговията в средата на седмицата с очаквано леко повишение. Подкрепа на курсовете оказа възстановяването при акциите на отбранителните и технологичните компании, които през последните сесии бяха подложени на разпродажби. Подобна тенденция се наблюдава и на пазарите в САЩ и Азия, предава Дау Джоунс.

Германският водещ индекс DAX се повишава към 11:45 българско време с 0,4 на сто до 24 163 пункта, а индексът на сините чипове в еврозоната Euro Stoxx 50 – с 0,3 на сто до 5736 пункта. В Париж CAC-40 е нагоре с 0,1 на сто до 8116,17 пункта, австрийският ATX се повиши с 0,2 на сто до 5184,64 пункта, а в Цюрих SMI е нагоре с 0,3 на сто до 13 015,93 пункта, съобщи БТА.

Лондонският индекс FTSE 100 поведе ръста на европейските борси, като се повиши с 1 на сто. Поскъпването беше подкрепено основно от акциите на компании от финансовия сектор и имотния сектор, които реагираха положително на данните за инфлацията във Великобритания през ноември и на очакванията за предстоящо понижение на лихвените проценти.

Акциите на пенсионно-осигурителната компания „Финикс Груп“ (Phoenix Group) се повишиха с 3,6 на сто и оглавиха печелившите в индекса. Сред компаниите с ръст бяха и акциите на строителната група „Барат Редроу“ (Barratt Redrow), които нараснаха с 1,8 на сто.

Междувременно производителят на алкохолни напитки „Диаджио“ (Diageo) съобщи, че продава своя 65-процентов дял в „Ийст Африкан Брюърис“ (East African Breweries) на японската компания „Асахи Холдингс“ (Asahi Holdings) за около 2,3 млрд. долара. След новината акциите на „Диаджио“ поскъпнаха с 1,7 на сто.

Според пазарни участници не се очакват значителни ценови колебания до края на годината. „В последните търговски дни на годината става дума по-скоро за задържане на достигнатите високи равнища“, коментира капиталовият стратег Юрген Молнар от „Робомаркетс“ (Robomarkets). Вниманието на инвеститорите е насочено към заседанието на Европейската централна банка (ЕЦБ) утре.

Фокусът остава върху индикаторите, които се следят отблизо от централните банкери. С интерес се очакват данните за потребителските цени в еврозоната за ноември. Ако инфлацията се потвърди на равнище от 2,2 на сто на годишна база и в същото време индексът „Ифо“ (Ifo) отчете отслабване, това може да бъде възприето като аргумент за нови понижения на лихвените проценти през първото тримесечие на следващата година.

Инфлацията във Великобритания също се оказа малко под пазарните очаквания. От Ай Ен Джи (ING) очакват инфлацията във Великобритания отново да се повиши през декември, като основен принос за това вероятно ще имат по-високите цени на самолетните билети. В периода около коледните празници традиционно се наблюдава значително поскъпване на въздушния транспорт. През миналата година обаче моментът на отчитане на цените доведе до по-слабо изразен ефект, който не се очаква да се повтори тази година. Анализаторите определят подобни колебания като временни и технически по характер. „Въпреки очакваното краткосрочно повишение последното понижение на инфлацията се вписва в по-широка тенденция на отслабване на ценовия натиск. Данните сочат забавяне на инфлационната динамика, като прогнозите са общата инфлация да се понижи до около 2 на сто към май“, пишат анализаторите на банката в анализ, изпратен по електронната поща до редактор на БТА.

В съчетание с отчетливото забавяне на ръста на заплатите това подкрепя оценката, че инфлационният профил на Великобритания все повече се доближава до този на други развити икономики. коментират още анализаторите на Ай Ен Джи.

Акциите на отбранителните компании бяха сред най-силно представилите се в Европа, като секторният индекс се повиши с 1,1 на сто. Пазарите реагираха и на нови геополитически напрежения, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви „пълна и тотална блокада“ на санкционираните петролни танкери, влизащи и излизащи от Венецуела.

В този контекст акциите на „Райнметал“ (Rheinmetall) поскъпнаха с 2,7 на сто и подкрепиха DAX. „Хензолт“ (Hensoldt) добави 2,9 на сто, а „Ренк“ (Renk) отчете ръст от 4,3 на сто. В Милано книжата на „Леонардо“ (Leonardo) поскъпнаха с 0,6 на сто.

Сред губещите се наредиха акциите на „Зюдцукер“ (Südzucker), които поевтиняха с 2,1 на сто, както и на „Аграна“ (Agrana) във Виена – с 0,9 на сто. Въпреки подобрената рентабилност прогнозата за годината на „Зюдцукер“ беше посрещната критично от пазарите.

Акциите на „Ионос“ (Ionos) поевтиняха с 1,5 на сто, след като компанията коригира прогнозата си за ръста на приходите до около 6 на сто спрямо досега очакваните близо 8 на сто. В същото време маржът на печалбата се подобрява, поради което очакванията за печалбата остават без промяна.

Книжата на „Тисенкруп Нусера“ (Thyssenkrupp Nucera) поеха нагоре с 0,1 на сто. Пазарните участници не отчетоха съществени изненади в публикуваните подробни финансови данни. Компанията запази прогнозата си за обема на новите поръчки през 2026 г. в диапазона между 350 и 900 млн. евро.

Акциите на „Суис Ре“ (Swiss Re) поевтиняха с 0,7 на сто, докато тези на „Мюних Ре“ (Munich Re) се повишиха с 0,1 на сто. Според търговци Ю Би Ес (UBS) е оттеглила препоръката си за покупка на книжата на швейцарските презастрахователи.

Интерес предизвикаха и акции с променени рейтинги. Книжата на „Сименс Хелтинеърс“ (Siemens Healthineers) поскъпнаха леко, след като Ар Би Си (RBC) повиши оценката си за акциите.