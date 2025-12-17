Управителният съвет на Warner Bros Discovery отхвърли офертата от Paramount

Бордът на директорите на „Уорнър Брос Дискавъри“ (Warner Bros Discovery) отхвърли днес т. нар. враждебна оферта на „Парамаунт Скайденс“ (Paramount Skydance) за 108,4 милиарда долара заради липсата на адекватни гаранции за финансиране, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В писмо до акционерите, разкрито в нормативен документ, бордът пише, че „Парамаунт“ „постоянно е подвеждала“ акционерите на „Уорнър Брос“, че офертата им от 30 долара на акция е напълно гарантирана или „подкрепена“ от семейство Елисън, начело с милиардера и главен изпълнителен директор на „Оракъл“ (Oracle) Лари Елисън.

„Не е и никога не е била“, пише бордът в писмото във връзка с гаранцията за офертата на „Парамаунт“, отбелязвайки, че тя крие "многобройни, значителни рискове“.

Според борда на „Уорнър“ офертата на „Парамаунт“ e по-лоша от споразумението за сливане с „Нетфликс“ (Netflix). Офертата на гиганта в стрийминга от 27,75 долара на акция за филмовите и телевизионните студиа на „Уорнър Брос“, архивите с филми и музика, стрийминг услугата „Ейч Би О Макс“ (HBO Max) е обвързващо споразумение, което не изисква дялово финансиране и е свързано със солидни дългови ангажименти.

„Уорнър Брос“ все още не е определила дата за гласуване на акционерите по сделката, но се очаква това да се случи някъде през пролетта или началото на лятото, заяви председателят Самуел Ди Пиаца в интервю за Си Ен Би Си.

„Парамаунт“ не отговори веднага на искането на Ройтерс за коментар, а „Нетфликс“ приветства хода.

„Парамаунт“ се обърна миналата седмица директно към акционерите на „Уорнър Брос“, твърдейки, че е уредила „надеждно финансиране“ в подкрепа на офертата си, с 41 милиарда долара нов капитал, осигурен от семейство Елисън и „РедБърдКепитъл“ (RedBird Capital) и 54 милиарда долара дълг от „Банк ъв Америка“ (Bank of America), „Сити“ (Citi) и „Аполо“ (Apollo).

Бордът на „Уорнър Брос“ контрира, че най-новата оферта на „Парамаунт“ включва ангажимент за дялово участие, „за който няма никакъв ангажимент от страна на семейство Елисън“, а по-скоро подкрепата на „неизвестен и непрозрачен“ тръст „Лоурънс Елисън Ривокабъл“ (Lawrence Ellison Revocable), чиито активи и пасиви не се оповестяват публично и подлежат на промяна.

„Парамаунт“ е подала общо шест оферти за придобиване на цялото студио на „Уорнър Брос“, включително телевизионните му мрежи, сред които Си Ен Ен (CNN) и „Ти Ен Ти Спортс“ (TNT Sports).

Според „Парамаунт“ тръстът на семейство Елисън – който има активи на стойност над 250 милиарда долара, включително около 1,16 милиарда акции на „Оракъл“ - е повече от подходящ, за да покрие ангажимента за собствен капитал.