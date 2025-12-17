САЩ потвърди договорката със Швейцария за мита от 15 на сто, влизат в сила от 14 ноември

САЩ потвърдиха прилагането на митнически елементи от рамковото търговско споразумение, постигнато със Швейцария и Лихтенщайн през ноември, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Службата на търговския представител на САЩ (USTR) съобщи, че обявените на 14 ноември митнически ставки ще се прилагат със задна дата от същия ден, според публикация във Федералния регистър.

Съгласно уведомлението се изменя митническият тарифен график на САЩ, като за вноса от двете страни ще се прилага или режимът на най-облагодетелствана нация, или мито от 15 процента – в зависимост от това кое е по-високо.

Промените включват и корекции на митата за определени стоки, сред които някои селскостопански продукти, недостъпни природни ресурси, самолети и авиационни части, както и генерични лекарства, техните съставки и химически прекурсори, се посочва в документа.

САЩ са се съгласили на тези изменения с очакването търговското споразумение да бъде финализирано до 31 март. Ако това не се случи, Вашингтон ще преразгледа и обмисли корекциите на mitataставки, се казва още в уведомлението.

Рамковото търговско споразумение между САЩ и Швейцария, обявено миналия месец, предвижда намаляване на американските мита върху вноса на швейцарски продукти до 15 процента от 39 процента, както и ангажимент от страна на швейцарски компании за инвестиции в размер на 200 млрд. долара в САЩ до края на 2028 г., отбелязва Ройтерс.