„Уестингхаус“ разшири броя на българските доставчици за новите блокове в АЕЦ „Козлодуй“

"Уестингхаус електрик къмпани" (Westinghouse Electric Company) подписа нови седем споразумения за разбирателство по време на своя трети симпозиум за доставчици в София през ноември 2025 г, съобщиха днес от компанията. С това общият брой на българските доставчици, които ще се включат в проекта за изграждане на два нови енергоблока с технологията AP1000 на площадката на АЕЦ "Козлодуй", се увеличава до 36, допълват от "Уестингхаус".

Новите меморандумите за разбирателство рамкират потенциала за доставка на различни продукти и услуги като клапани, електрическо оборудване, съдове под налягане и резервоари, и спомагателно оборудване. Някои от новите местни компании, подписали споразуменията, включват "ЕНЕК КонсултЙ" ООД, "Honeywell" ЕООД, "КЗУ-ЗЛМК“ ЕООД, "Неопет"ООД, "Тангра-АВ" ООД и "Ваптех" АД, пише БТА.

"Активното включване на български компании в проекта за новите ядрени мощности е ясен израз за доверието в капацитета, експертизата и конкурентоспособността на българската индустрия. За нас в „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ това е стратегически приоритет и целенасочено работим за разширяване на участието на все повече местни предприятия в проекта", каза Петьо Иванов, изпълнителен директор на "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности", цитиран в съобщението.

"Нашата работа по доставката на два усъвършенствани реактора AP1000 на площадката в Козлодуй набира силна инерция" каза Дан Липман, президент на "Уестингхаус Енерджи Систъмс" (Westinghouse Energy Systems). "С това ново разширяване на веригата ни за доставки ние добавяме изключителна дълбочина и експертиза към нашата способност да изпълняваме подобни проекти навреме и в рамките на бюджета - както в България, така и в световен мащаб", посочи той.

Като част от философията си за локализация "купуваме там, където строим", "Уестингхаус" продължава да разширява своята мрежа от доставчици и да предоставя възможности за участие в проекти с технологията AP1000 в Европа и по света. Българските компании, които се интересуват от възможността да станат доставчик на "Уестингхаус", могат да намерят повече информация на българския уебсайт на компанията.

AP1000 е единственият ядрен реактор от поколение III+, внедрен в крайна търговска експлоатация, използващ напълно пасивни системи за безопасност, който е с модулен дизайн на конструкцията и с най-ниския въглероден отпечатък за един MWe. Шест реактора с технологията AP1000 днес поставят рекорди по експлоатационна ефективност по света, като още 14 реактора са в процес на изграждане и има одобрен проект за изграждането на още 5 енергоблока с тази технология. Полша и Украйна също избраха технологията AP1000 за изграждането на нови ядрени мощности, като технологията е обект на интерес за внедряване на много други площадки в Европа, Близкия изток и Северна Америка, допълват от компанията.