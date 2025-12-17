"Кауфланд" откри първия си магазин в жилищна сграда - Кауфланд-Театрална

"Kaufland България" откри първия си хипермаркет в жилищен комплекс в идеалния център на столицата – в район „Оборище". Kaufland-Театрална е 20-ият обект на веригата в София и 70-ият в страната. Инвестицията в новия магазин е над 40 млн. лв., като с нея общите инвестиции в столицата надвишават 600 млн. лева.

Дизайнът на магазина се различава значително от класическата визия, характерна за търговските обекти на този бранд, а асортиментът е подбран в унисон със спецификите на района.

Разположен в непосредствена близост до метростанция „Театрална" и парк „Заимов", новият филиал на веригата предлага над 14 000 продукта на площ от близо 2000 кв.м. Акцент в избора са свежи и качествени стоки от български производители, родни фермери и стартъпи - в това число над 150 вида продукта от собствената българска марка на Kaufland - „Брей!".

На разположение на клиентите е и огромно разнообразие от над 400 вида свежи сирена, месо и колбаси, печени пилета и риба, разположени на близо 20-метровата витрина с обслужване, сертифицирана със стандарта за качество TUV Austria.

Над 150 са продуктите в асортимента на Пекарната на Kaufland, в която ежедневно се предлага разнообразие от изпечени на място хляб, солени и сладки печива и закуски.

Магазинът разполага и със 150 паркоместа – пред входа му и на ниво -1 в жилищната сграда.

„С откриването на Kaufland-Театрална и ние правим значителна крачка в развитието на веригата ни в България. Освен че това е първият ни магазин в жилищна сграда, той е един от най-модерните магазини на веригата в цяла Европа, поставяйки клиентското изживяване на изцяло ново ниво", подчерта изпълнителният директор на Kaufland България Иван Чернев.

Пазаруването в Kaufland-Театрална е оптимизирано чрез 9 каси за самообслужване. В новия филиал е внедрена и иновативната услуга за самостоятелно чекиране на избраните стоки по време на самия пазар - K-SCAN, която Kaufland първа въведе на българския пазар. Тя дава възможност на клиентите да съкратят времето на пазар с над 30%.

Освен модерен и интуитивен, Kaufland-Театрална е изграден и обзаведен според най-високите стандарти на екологично строителство и енергийна ефективност. Охладително-отоплителната система в магазина използва енергията, която се отделя от хладилниците за отопление, оптимизирайки изцяло ресурсите. Всички хладилни тела работят при минимална консумация на енергия и с щадящи околната среда агенти.

Наред с разнообразния асортимент в търговска зала, Kaufland-Театрална предлага на клиентите допълнителни услуги на едно място и под един покрив. В новия обект място намират също аптека SOpharmacy, каси за разплащане EasyPay и брандът за тютюневи изделия, премиум пакетирани храни и топли напитки - Ways.

Kaufland-Театрална e и първият магазин с кауза на ритейълъра, като за всяко пазаруване в него компанията ще дарява фиксирана сума в полза на младите актьори от Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ). Преди дни партньорството между най-стария университет за актьорско майсторство у нас и Kaufland беше скрепено с Меморандум за цялостно сътрудничество – вкл. за съвместно реализиране на проекти, насочени към подкрепа и популяризиране на младите артисти.