Българка покори Южния полюс след 110 км ски преход

“24 часа” и “Космос” отличени от Техническия университет - София, показват разбираемо науката

Петя Минкова благодари на ректора на ТУ - София, проф. Георги Венков (вдясно) за вдъхновяващата работа с учените от университета. СНИМКА: ЮЛИАН САВЧЕВ

Медийната платформа "24 часа" популяризира науката по разбираем за широката публика начин. Това е причината да бъде отличена с почетен плакет - знак от ректора на Техническия университет - София, проф. д-р Георги Венков.

Проф. Венков връчи грамоти и на двама журналисти от групата - Ярослава Прохазкова от "24 часа" и Петя Минкова от сп. "Космос" за значимия им принос в популяризирането на научните пробиви на ТУ - София.

"Знаем колко безсънни нощи прекарват учените от ТУ - София, в преследване на висока добавена стойност, колко усилия и отдаденост са необходими. Голямо вдъхновение е съвместната ни работа, вече смело може да се каже, че много от пробивите ви са не само на европейско, а на световно ниво", отбеляза Петя Минкова.

През октомври Техническият университет в София отбеляза своята 80-годишнина като учебното заведение с най-много патенти в България, пряко работещо с индустрията - много от големите компании вече откриха лаборатории там.

