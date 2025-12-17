ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българка покори Южния полюс след 110 км ски преход

Отговори за еврото: Как кметът ще помага да сменим валутата

Подкастът на Икономическия и социален съвет продължава поредицата, посветена на въвеждането на еврото, а най-новият епизод насочва вниманието към една от ключовите системи в процеса – местната власт. Водещ на разговора е Богомил Николов, заместник-председател на ИСС от група „Граждански организации", а гост е Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините. Двамата обсъждат как общините се подготвят за прехода и какво трябва да знаят гражданите за първите седмици след въвеждането на еврото по отношение на услугите, предоставяни от тях. 

