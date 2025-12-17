Фонд "Земеделие" изплати над 14 милиона лева помощи на пчелари

Държавен фонд „Земеделие" (ДФЗ) изплати над 14 млн. лв. (14 289 726 лв.) на 1212 земеделски стопани, кандидати по интервенция „Биологично пчеларство", съобщиха от ведомството.

Подпомагането по интервенцията се предоставя годишно, под формата на еднократно плащане за стопанство. Земеделският стопанин е необходимо да отглежда минимум 20 пчелни семейства в съответствие в изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848. Всички те следва да са разположени в пчелини, регистрирани в информационната система на Българската агенция по храните (БАБХ) с идентифицирани пчелни семейства, които са включени в Регистъра на биологичното производство.