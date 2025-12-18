Петролът поскъпва заради очаквани нови санкции срещу Русия и блокада на венецуелски танкери

Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия на фона на информации, че САЩ подготвят нови санкции срещу руския петрол, ако Москва не се съгласи на мирно споразумение за Украйна, предаде Ройтерс. Пазарите същевременно оценяват рисковете за доставките, свързани с блокада на венецуелски петролни танкери.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, се повиши с 42 цента, или 0,7 на сто, до 60,10 долара за барел, посочи БТА.

Котировките на американския лек суров петрол (WTI) поскъпна с 44 цента, или 0,79 на сто, до 56,38 долара за барел.

По-рано Блумбърг съобщи, че Вашингтон подготвя нов кръг от санкции срещу руския енергиен сектор, ако не бъде постигнато споразумение за Украйна. Представител на Белия дом е заявил пред Ройтерс, че президентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е взел решение по въпроса.

Според анализатори от Ай Ен Джи (ING) допълнителни мерки срещу руския петрол биха могли да представляват по-голям риск за предлагането на пазара от обявеното по-рано намерение на САЩ да блокират санкционирани танкери, влизащи и излизащи от Венецуела.

Сред обсъжданите варианти са мерки срещу т.нар. „сенчест флот" от кораби, използвани за транспортиране на санкциониран руски петрол, както и срещу търговците, които участват в тези доставки.

Планираната блокада на Венецуела поставя под риск около 600 000 барела дневно износ на венецуелски петрол, основно за Китай, докато доставки за САЩ в размер на около 160 000 барела дневно вероятно ще продължат, отбелязват от Ай Ен Джи (ING). Венецуелският петрол представлява около 1 на сто от глобалното предлагане, като по-голямата част от него се насочва към Китай, но слабото търсене и наличието на значителни количества суров петрол в намиращ се предимно в танкери в близост до Азия ограничават въздействието върху пазара, допълва Ройтерс.