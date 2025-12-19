ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ген. Румен Миланов: Махането на охраната на Пеевск...

Porsche спира разработването на електрически велосипеди

Георги Луканов

Електрическите велосипеди на Porsche са на цено от 10 000 евро нагоре. Снимка: Porsche

Преди малко повече от три години, Porsche започна с голям оптимизъм сътрудничество с нидерландската група Pon за разработване на гама електрически велосипеди, известни под марката P2. И както се очакваше, няколко скъпи двуколесни велосипеда с логото на Porsche бързо се появиха на пазара.

Сега обаче производителят от Щутгарт отмени решението си. Не е известно дали това е свързано с рязкото спадане на печалбите на марката, но е ясно, че германците напълно са спрели разработването и производството на електрически велосипеди от висок клас, включително скоростни педелек - електрически велосипеди, способни да достигнат 45 км/ч.

Официално марката заявява, че това сътрудничество вече не е в съответствие с дългосрочните цели на P2, съвместното предприятие, създадено между двата производителя. Възможно е настоящото насищане на пазара на електрически велосипеди също да е изиграло роля за това решение.

Електрическите велосипеди на Porsche са на цено от 10 000 евро нагоре. Снимка: Porsche
