Porsche спира разработването на електрически велосипеди

Преди малко повече от три години, Porsche започна с голям оптимизъм сътрудничество с нидерландската група Pon за разработване на гама електрически велосипеди, известни под марката P2. И както се очакваше, няколко скъпи двуколесни велосипеда с логото на Porsche бързо се появиха на пазара.

Сега обаче производителят от Щутгарт отмени решението си. Не е известно дали това е свързано с рязкото спадане на печалбите на марката, но е ясно, че германците напълно са спрели разработването и производството на електрически велосипеди от висок клас, включително скоростни педелек - електрически велосипеди, способни да достигнат 45 км/ч.

Официално марката заявява, че това сътрудничество вече не е в съответствие с дългосрочните цели на P2, съвместното предприятие, създадено между двата производителя. Възможно е настоящото насищане на пазара на електрически велосипеди също да е изиграло роля за това решение.