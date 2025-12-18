ЕС договори нови правила за по-силна защита на дребните инвеститори

Представители на държавите членки на ЕС и на Европейския парламент постигнаха споразумение за нови правила, целящи засилване на защитата на дребните инвеститори чрез по-голяма прозрачност и ограничаване на конфликтите на интереси при финансовите консултации, предаде ДПА.

Договореността включва компромис по т.нар. Стратегия за инвестиции на дребно, която ще изисква потребителите да получават по-ясна и по-лесно разбираема информация за инвестиционните продукти, съобщават представители и на двете страни, посочи БТА.

Реформите се основават на предложение на Европейската комисия, която първоначално предложи забрана на комисионите за определени сделки, извършвани без финансови консултации. Потребителски организации предупреждават, че продажбите на комисионна основа могат да създават конфликт на интереси, тъй като консултантите могат да получават по-високи възнаграждения при насочване към по-скъпи продукти.

В крайна сметка страните от ЕС и евродепутатите отхвърлиха пълната забрана на комисионите и се договориха за алтернативни защитни механизми, включително стандартизирани тестове, които да гарантират, че консултантите действат в най-добрия интерес на клиентите си.

Финансовата индустрия критикува планираните мерки с аргумента, че те могат да доведат до увеличаване на бюрокрацията, докато поддръжниците им смятат, че реформите ще повишат доверието, справедливостта и участието на гражданите на капиталовите пазари.

Политиците в ЕС се надяват новите правила да насърчат повече домакинства да инвестират, вместо да държат спестяванията си в нисколихвени сметки, и да подпомогнат насочването на капитал към области като отбраната, инфраструктурата, цифровизацията и екологичните проекти, както и да улеснят набирането на средства от страна на компаниите.

Новите правила подлежат на формално одобрение от Европейския парламент и държавите членки на ЕС, преди да влязат в сила.