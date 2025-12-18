С вкус на Коледа

Бъдни вечер. Домът ухае на постни ястия, а светлината на свещта събира семейството около една маса. Това не е просто празник, а момент на смирение и надежда. Коледа идва с усещане за смисъл и топлина – момент, в който домът се изпълва с радост. Екипът на „Фантастико“ е подготвил специална празнична брошура за тези дни от годината с повече от 1 100 продукта на промоция, както и други продукти, които са специално подбрани за популяризиране. Предложенията в брошурата са с период от 18 декември до 22:00 часа на 7.01.2026 година или до изчерпване на количествата на продуктите.*

Ястията, без които не можем

Независимо от модерните рецепти и кулинарните експерименти, на Бъдни вечер и Коледа има ястия, без които празниците просто няма да бъдат същите. Сред тях:

Обредна пита

Боб

Сарми

Месни деликатеси

Вкусни сладкиши

Магията на постната трапеза

Бъдни вечер е най-тихият и вълшебен момент от празниците. Празникът, който не блести с показност, а със символика. 24 декември е един от малкото дни през годината, в които времето забавя ход за малко. По традиция ястията са постни и с нечетен брой.

Бобът – дали печен, варен или под формата на яхния, е задължителен за трапезата. Той символизира плодородието и силната ни връзка със земята. Ястията с боб обаче са сред онези, които отнемат най-много време. В забързаното всекидневие със сигурност ще успеете с подготовката на всички традиционни ястия, ако отскочите до „Фантастико“. Там за празника ще откриете готови пълнени чушки с боб и пълнени чушки с ориз, както и любимата боб яхния.

Постните сарми с кисело зеле или с лозови листа са сред най-очакваните и любими ястия. В обектите на семейната компания можете да откриете и от двата вида за Бъдни вечер.

На масата трябва да присъства и ошавът от сушени плодове, който напомня за естествения кръговрат на живота и за благодарността ни към природата и нейните дарове. Сред тях са и различните видове ядки, които в супермаркети „Фантастико“ са в различни грамажи и разфасовки.

Сърцето на вечерта е обредната пита. Тя се разчупва, а не се реже. В нея се поставя паричка за късмет, а първото парче се оставя „за дома“. Тя се разчупва от най-възрастния в семейството.

„За да спазим традицията, а и защото знаем, че не всеки ще намери време да замеси обреден хляб вкъщи, имаме специално предложение - прясно приготвена и изпечена питка с паричка както в нашата пекарна „Хляб за живот“, така и като предложение от наши партньори. Вярваме, че тя ще донесе късмет на всяка коледна трапеза“, каза Камелия Спасова, търговски директор във „Фантастико груп“.

С вкус на Коледа

След поста идва денят на изобилието. Печено свинско или пълнена пуйка - месото символизира силата и благополучието. Мезета, наденица, кървавица и суджук – във „Фантастико“ ще откриете мезета от различни видове месо и с различен грамаж. Всички те носят аромата на зимата и спомена за традициите.

Невероятните сладки, меденките, баницата с тиква и баклавата са най-хубавото и любимо обещание за щастлива година. В семейната търговска верига можете да намерите както готово изпечена баница и традиционна баклава, така и специалното предложение - баклава с шоколад. В специалната брошура можете да откриете още стотици предложения за празничните дни.

Коледа и Бъдни вечер са не просто празници. Те са истинско преживяване, което се измерва с хората около масата, а не с броя на ястията на трапезата. Няколко дни, пълни с топлина, споделеност и надежда.

