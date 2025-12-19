ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Първата фабрика за батерии в Германия отвори врати

Георги Луканов

[email protected]

1484
Volkswagen Group вече започна производство на собствени батерийни клетки в Европа. В новата гигафабрика в германския Залцгитер, PowerCo произведе първите така наречени Unified Cells, което представлява важна стъпка в инвестициите на компанията в собствена технология за батерии и повишена независимост в електрификацията.

Това е първият път, когато Volkswagen разработва и произвежда батерийни клетки в Европа с помощта на PowerCo, компания, собственост на групата. Първите клетки ще бъдат доставени на марките на концерна за тестване, преди да влязат в серийно производство.

Unified Cell е стандартизирана батерия. Първата версия е базирана на NMC технология и според Volkswagen ще предлага около десет процента по-висока енергийна плътност в сравнение с предишните клетки. Клетката е адаптирана за новата система cell-to-pack на Volkswagen с цел подобряване на пробега и ефективността.

Варианти, базирани на LFP технология, също се очакват по-късно. В дългосрочен план Volkswagen очаква PowerCo да покрива около половината от нуждите на групата от батерийни клетки, като останалата част ще идва от външни доставчици. 

В Китай разходите за батерии са с 18% по-ниски, отколкото в Европа.
