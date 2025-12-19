Туршиите са ключови за размразяване на пътищата в Бавария!

В германската провинция Бавария през 2019 г. стартира пилотна програма, която се превърна в официален метод за поливане на пътищата. Пътната служба там използва вода от краставици вместо класическа сол, за да поддържа пътищата безопасни през зимата. Отпадъчните води, произведени като страничен продукт от производството на туршии от магазин за деликатеси Develey, сега заместват конвенционалната сол за размразяване на пътища. Въпреки че водата от краставиците, която съдържа сол, доскоро се изхвърляше в канализационната система, сега тя се пръска по пътищата. В специална инсталация водата се пречиства, почиства и се доставя на участниците в движението като саламура.

Чрез рециклиране на солената вода се намалява общото количество сол, изпускана в околната среда. Водата от краставиците е достатъчна, за да снабдява депото за поддръжка на магистралите в радиус от 85 километра от Динголфинг за целия зимен сезон.

През зимата на 2023/24 г. са спестени 180 тона сол и 1,5 милиона литра вода.