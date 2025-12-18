Несигурност на инвестициите в AI води спад на борсовите индекси в Токио и на Уолстрийт

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С понижения на водещите борсови индекси приключи търговията в Токио на фона на опасения около перспективите за мащабни инвестиции в изкуствен интелект в САЩ, които натежаха върху акциите на големите технологични компании, предаде Киодо.

Индексът Nikkei 225 се понижи с 510,78 пункта или 1,03 на сто до 49 001,50 пункта.

По-широкият индекс Topix загуби 12,50 пункта или 0,37 на сто и завърши на равнище от 3356,89 пункта, посочва БТА.

По време на търговията доларът се търгуваше при 155,77–155,81 йени, спрямо 155,63–155,73 йени в Ню Йорк и 155,49–155,51 йени в Токио вчера

Еврото беше котирано при 1,1740–1,1742 долара и 182,87–182,95 йени, в сравнение с 1,1735–1,1745 долара и 182,76–182,86 йени в Ню Йорк и 1,1713–1,1715 долара и 182,13–182,17 йени в Токио.

Основните индекси на Уолстрийт се понижиха вчера, като S&P 500 и Nasdaq достигнаха най-ниските си нива от три седмици заради продължаващите опасения около инвестициите в изкуствен интелект.

Акциите на "Оракъл" (Oracle) поевтиняха с 5,4 на сто, след като стана известно, че най-големият партньор на компанията за центрове за данни – „Блу Оул Кепитъл" (Blue Owl Capital), няма да подкрепи сделка на стойност 10 млрд. долара за следващо съоръжение. Книжата на "Амазон" (Amazon.com) отстъпиха с 0,6 на сто, след информации, че компанията води преговори за инвестиция от около 10 млрд. долара в разработчика на ЧатДжиПиТи (ChatGPT) – "ОупънЕйАй" (OpenAI).

Притесненията, че технологичният сектор може да поеме допълнителен дълг за развитието на изкуствения интелект, продължават да ограничават склонността към поемане на риск на пазарите.

Промишленият Dow Jones Industrial Average се понижи с 228,29 пункта, или 0,47 на сто, до 47 885,97 пункта.

Шиорокообхватният S&P 500 загуби 78,83 пункта, или 1,16 на сто, до 6721,43 пункта.

Технологичният Nasdaq Composite се понижи с 418,14 пункта, или 1,81 на сто, до 22 693,32 пункта.