Без съществена промяна в индексите на европейските фондови борси преди обед

Близо до нулевата линия се движат водещите европейски борсови индекси в търговията преди обед, докато инвеститорите се подготвят за решенията на европейските централни банки по-късно днес.

Паневропейският индекс Stoxx Europe 600 отчита лек ръст и се намира на равнище от 580,15 пункта, което представлява повишение с 0,36 пункта, или 0,06 на сто, при смесено движение на националните пазари, посочва БТА

Сред основните индекси във водещите европейски борси френският CAC 40 се повишава с 13,65 пункта, или 0,17 на сто, до 8099,70 пункта. Италианският FTSE MIB нараства с 5,38 пункта, или 0,01 на сто, до 44 104,86 пункта. Британският FTSE 100 се понижава с 2,61 пункта, или 0,03 на сто, до 9771,71 пункта. Германският DAX се повишава с 6,92 пункта, или 0,03 на сто, до 23 967,51 пункта, а испанският IBEX 35 нараства с 11,20 пункта, или 0,07 на сто, до 16 949,40 пункта.

Пазарите са в очакване на последните за годината решения за лихвените проценти на Европейската централна банка и "Банк ъв Инглънд" (Bank of England).